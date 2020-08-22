Трамп: «глубинное государство» в FDA намеренно затягивает испытания вакцин против COVID-19

22.08.2020, 22:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу обвинил представителей «глубинного государства» в руководстве Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) в намеренном затягивании тестирования вакцин против COVID-19 до проведения президентских выборов в ноябре. Президент при этом не привел доказательств своим словам.

В сегодняшнем твите Трамп сказал, что «глубинное государство» или «еще кто-то» в руководстве FDA всячески мешает фармацевтическим компаниям, затрудняя набор людей для клинических испытаний вакцин и методов лечения COVID-19.Трамп сказал об этом после того, как в четверг Reuters сообщил, что высокопоставленный сотрудник FDA пообещал уйти в отставку, если администрация Трампа одобрит вакцину до того, как будет продемонстрирована ее безопасность и эффективность.

«Очевидно, они надеются отложить ответ до 3 ноября. Необходимо сосредоточиться на скорости и спасении жизней!» – написал Трамп, отметив в своем твите руководителя FDA Стивена Хана.

На этой неделе Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, во время телеконференции с представителями правительства, руководителями фармацевтических компаний и учеными предупредил, что уйдет в отставку, если агентство одобрит применение не до конца проверенной вакцины.

Ученые, представители общественного здравоохранения и законодатели обеспокоены тем, что администрация Трампа подталкивает FDA к одобрению вакцины до выборов 3 ноября, даже если результаты клинических испытаний не подтвердят ее эффективность и безопасность.

Маркс в интервью Reuters заявил, что он не ощущал на себе какого-либо политического давления, подчеркнув, что FDA будет руководствоваться только научными данными. Если ситуация поменяется, сказал он в четверг, «я буду чувствовать себя обязанным уйти в отставку».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала заявление президента о предполагаемом «глубинном государстве» в FDA «опасным». По словам Пелоси, Трамп «вышел за рамки допустимого», обвиняя FDA в политических играх.