Лукашенко в окружении «врагов»

22.08.2020, 22:55, Новости дня

По сообщениям СМИ, Александр Лукашенко привёл армию в полную боевую готовность, приказав перебросить войска на западное направление. Это произошло впервые за годы его правления.

Свои действия исполняющий обязанности президента Беларуси объяснил тем, что на территориях соседних стран, Польши и Литвы, в непосредственной близости от границ республики, наблюдается «серьезное шевеление войск НАТО».

«Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», – заявил Лукашенко в субботу, в ходе посещения военного полигона под Гродно.

Напомним, накануне Александр Лукашенко обвинил в организации массовых протестов в республике, не затухающих вот уже почти две недели подряд против его власти, США, которые все «планируют и направляют», а страны Евросоюза, в представлении главы белорусского государства, воплощают заокеанские замыслы на практике.

«Наверное, когда он произносит свои тирады, то отчасти верит в них и сам»

Российский политик Леонид Гозман считает, что заявление господина Лукашенко прежде всего свидетельствует о его интеллектуальном уровне. По его оценке, тот человек «хитрый, адаптивный, но не очень образованный и не слишком умный».

«Не исключаю того, что бред, который он постоянно несет, в какой-то мере является отражением его реального сознания, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – В том смысле, что это не обязательно чистое вранье. Наверное, когда он произносит свои тирады, то отчасти верит в них и сам. Такое у него счастье».

Очевидно, Лукашенко, по согласованию с кремлевским начальством, наконец, определился с позицией по отношению к протестам, предположил политик: «В самый первый день после выборов он пытался запугать людей, потом явно напугался сам и находился в глубокой растерянности, метался, не понимал, что ему делать. Потихоньку пришел в себя и сейчас говорит, что во всем виноваты внешние враги. Так он характеризует тех, кто выступает против него».

А внешние враги – это вам не внутриполитические оппоненты со всеми вытекающими отсюда последствиями, констатирует Леонид Гозман: «Следовательно, с ними, по логике Лукашенко, надо бороться беспощадно. И такая позиция, полагаю, согласована с Москвой. Так что все это может стать основанием для открытой просьбы о военном вмешательстве со стороны России в соответствии с соглашениями о Союзном государстве и ОДКБ (в условиях, когда Беларусь столкнулась с внешней агрессией в лице коварного Запада). Такой вариант кажется вполне реальным».

Все последние заявления Лукашенко – это очень плохой сигнал, убежден политик. Ведь пока еще ему, к сожалению, подчиняются войска, резюмировал он.

«Похоже, ситуация для него развивается совсем скверно»

В свою очередь, социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что над такими пассажам, исходящими от первого лица государства, можно только посмеяться. По его мнению, это слишком явно напоминает советские пропагандистские лекала.

«Во времена СССР в четком соответствии с ними все зло в мире объявлялось идущим от американцев, – напомнил он. – В переложении на психологию это образ регрессии. Когда человек оказывается в тяжелой ситуации и не видит из нее выхода, он регрессирует к своим вбитым в сознание еще в раннем возрасте стереотипам реакции на нештатную ситуацию».

До последнего момента Лукашенко пытался играть в «равноудаленность», «третий путь», который Минск якобы избрал для себя, находясь между Европой, Россией и Америкой: «Но, похоже, ситуация для него развивается совсем скверно, и он понял, что надо определяться с выбором. Окончательно убедившись, что на Западе ему ничего не светит, Лукашенко волей-неволей делает сейчас ставку на Путина. Поэтому если раньше он говорил о происках внешних врагов, упоминая и российских «кукловодов», то теперь он уже Россию исключил из своего «черного списка».

После этого в распоряжении Александра Лукашенко осталась только чисто советская риторика, заключил социолог.