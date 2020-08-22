В Гвинейском заливе пираты атаковали судно под китайским флагом

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22.08.2020, 22:48, Новости дня

Столкновение экипажа китайского рыболовецкого судна Shenghai2 с проникшими на его борт пиратами произошло на рейде Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, сообщил портал Dryad global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

В материале сообщается, что в ходе боя тяжелые ранения и травмы получили несколько членов экипажа. Пираты бежали с судна после того, как к нему подошли катера береговой охраны Сьерра-Леоне, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 21 августа, когда рыболовецкое судно находилось на якорной стоянке в восьми морских милях от Фритауна. Подошедшие к судну на скоростном катере пираты смогли подняться на его борт. Они были вооружены мачете и дробовиками. Экипаж оказал им сопротивление.

Судно Shenghai2 зарегистрировано в КНР и ходит под китайским флагом. Длина судна – 80 м.

Напомним, в четверг пираты впервые с 2017 года захватили судно у берегов Сомали.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему сильнейшие ВМС планеты бессильны против пиратов.



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