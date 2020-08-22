 

«Те же буквы, но другие слова»

22.08.2020, 22:13, Разное

Вышла в свет книга нашего обозревателя Бориса Вишневского. Комментарий Дмитрия Муратова.

Борис Вишневский с читательницей

«Я сейчас заплачу». Так мой друг Вишневский может начать заметку про «Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста».

Борис внятен и саркастичен. Ему ничего нельзя предъявить из этических неустоек: принципы не менял, как и партии. «Яблоко».

Недалекий (от власти) Беглов в запале (ну надо ж, Боря и Беглова довел, это опыт) потребовал от Вишневского, раз он такой справедливый, сдать свою депутатскую машину.

Боря ответил с неподражаемым заиканием:

— Уже в-восемь л-лет назад я ее не взял.

У Бори ясный, дешифрующий ум. Он попросту говорит, что есть несоответствие между указанием президента на прямой линии провести газ к поселку с государственной концепцией «великой энергетической сверхдержавы».

Он зануда. Но когда крадут голоса избирателей, он, скрупулезный Паганель, выявляет каждого учителя, крадущего наши голоса: и Хафизову, и Петрицкую, и Ландышко, потому что

хватит отвечать: «система виновата». Интересно, кто в ней конкретно спер твой голос.

Но Вишневский и сам за все несет любую ответственность. Он всю свою аскетическую жизнь превратил в отчет перед избирателями, слушателями, читателями. С огромной глубиной, без второго дна.

Борис выбрал для названия новой книжки слоган нашей с ним газеты: «Те же буквы, но другие слова». И поступки — тоже другие.

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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