 

Ученые назвали защищающий от рака печени напиток

22.08.2020, 21:48, Новости дня

Австралийские ученые пришли к выводу, что если бы каждый человек выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени, информирует MedicalXpress.

Исследователи указывают, что употребление двух или трех чашек кофе уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно, передает РИА «Новости».

Научная группа проанализировала данные по заболеваемости раком печени за 2016 год. За этот период от него умерло более 240 тыс. человек. Ученые также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей. Созданная на основе этих данных модель показала, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени погибло бы на 452,8 тыс. пациентов меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то спасти удалось бы более 723 тыс. человек.

Ученые считают, что медицинские учреждения должны поощрять население добавлять кофе в свой ежедневный рацион.

Ранее врач предупредила об опасности употребления кофе в жару.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / На Украине начали продавать сертификаты для улучшенных условий в СИЗО

07.07 / Президент Польши выступил против усыновления детей однополыми парами

26.07 / Джонсон собрался пересмотреть законы Британии из-за России

27.06 / Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 10 млн

12.08 / Трамп загнал ЕС в угол санкциями против «Северного потока — 2»

29.07 / В Армении отреагировали на азербайджано-турецкие учения

26.06 / Создателей двух нарколабораторий задержали в Москве

21.08 / Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа

18.08 / CNN – Дутерте просит «друзей» Россию и Китай о кредите на вакцину от коронавируса

24.06 / Минздрав заявил о росте уровня популяционного иммунитета против коронавируса в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска