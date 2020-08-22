Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

22.08.2020, 21:48, Новости дня

В Москве дроны синхронно поднялись на высоту до 150 метров и устроили представление, «действующим лицом» которого выступал российский флаг.

Присоединиться к празднику может каждый – на площадке «Клипы ВКонтакте» проходит флешмоб под хэштегом #деньфлага, информирует Mail.ru.

22 августа можно примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб – к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага РФ устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова. Также матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвятили Дню государственного флага России.