 

Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

22.08.2020, 21:48, Новости дня

В Москве дроны синхронно поднялись на высоту до 150 метров и устроили представление, «действующим лицом» которого выступал российский флаг.

Присоединиться к празднику может каждый – на площадке «Клипы ВКонтакте» проходит флешмоб под хэштегом #деньфлага, информирует Mail.ru.

 

22 августа можно примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб – к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага РФ устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова. Также матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвятили Дню государственного флага России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мусульманам в Малайзии запретили использовать приложение с функцией смены пола

31.07 / В Минске завершился многотысячный митинг в поддержку Тихановской

06.08 / В Турции опровергли сообщения о переполненных из-за коронавируса больницах

25.06 / Собчак понадобилась операция после перелома носа

15.07 / В РФ запустили программу подготовки тьюторов

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

04.08 / Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

25.06 / В Гидрометцентре спрогнозировали температурные аномалии в России

20.07 / МИД назвал главную тему встречи Лаврова с иранским коллегой

30.07 / Жену экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало вызвали на допрос, ее сестру задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска