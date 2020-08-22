Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Национальной гвардии

22.08.2020, 21:46, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил двум бригадам Национальной гвардии почетные наименования. Тексты указов опубликовала пресс-служба президента Украины в субботу, 22 августа.

Указом №336/2020 присвоено имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука четвертой бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Михальчук погиб на Донбассе в декабре 2019 года.

Другим указом №337/2020 Зеленский присвоил 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины почетное наименование “Хортица”.

В текстах указов сказано, что обе бригады получили почетные наименования “за боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач и высокий профессионализм”.

Президентские указы вступают в силу после их публикации.