Новый родильный дом в Калуге получил имя маршала Жукова

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22.08.2020, 21:40, Разное

Мэр Калуги Дмитрий Разумовский подписал указ о присвоении новому родильному дому имени маршала Георгия Жукова. В ходе голосования на сайте Гослуслуг полководец опередил врачей Сеченова, Павлова и даже главкома Сталина.

«Жители Калуги и медперсонал больницы очень рады получившимся результатам. Не стоит забывать, что прямо сейчас против России идет война и на демографическом фронте. Я уверен, врачи, простые люди, даже чиновники готовы работать на передовой, чтобы одержать победу в этой войне над любым врагом. Надеюсь, что из этого роддома появятся на свет мальчики-герои и девочки-медсестры», — сообщил Разумовский.

В ближайшее время фасад роддома украсит барельеф с портретом военачальника и его легендарной фразой «Бабы еще нарожают». Записи роддома отмечают, что первых младенцев назвали Георгием — в честь маршала и Викторией — в честь победы.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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