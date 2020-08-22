Личное: Иван мне друг, но… Сидеть не хочется!
22.08.2020, 21:37, Разное
В суде над Ефремовым появился тайный свидетель защиты.
«Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37. Тёмные волосы, которая стрижка, русский. На нём была тёмно-серая футболка и жилетка. Болоньевая», — заявил под присягой говорить только правду Александр Кобец.
Фото: Соцсети
Как уверил свидетель, найденный честнейшим адвокатом Пашаевым, он оказался на месте аварии одним из первых. Подбежав к автомобилю, Кобец не увидел Ефремова и объянил, что «если бы увидел, то я бы его сразу узнал».
Кто же тот таинственный водитель, на которого устами свидетеля намекает защита?
Единственным «темноволосым в болоньевой куртке мужчиной лет 37-38» был актёр Иван Стебунов.
Иван уверяет, что приехал на место трагедии чуть позже. Это же подтверждают и другие свидетели ДТП.
Но разве защиту Ефремова это волнует? Мы все видели, как адвокат Пашаев приглашал лжесвидетельствовать журналистку, задавшую неудобный вопрос:
https://t.me/lenamiro/6898
Видео: Телеграм-канал Лены Миро.
Задача защиты в суде — посеять сомнения. Есть сомнения? Нет приговора. Это — логично.
Но логика не всегда идёт под ручку с моралью — Иван Стубунов ведь является другом Миши Ефремова.
И получается, что Миша готов подставить Ивана. Намекнуть на то, что Стебунов — убийца.
Мы все ведь знаем, что любые действия адвоката согласовываются с клиентом, а значит Ефремов дал согласие на выступление свидетеля Кобеца.
Посеять сомнения, чтобы избежать наказания. Посеяв сомнения, смачно и на всю жизнь обмазать друга говном.
Теперь коллеги, друзья, зрители, родственники — все на долю процента стали допускать, что за рулём мог быть Иван.
Вот такой друг Ефремов.
Сел пьяным за руль. Убил человека. Сказал, что у него много денег, всё будет прекрасно! Потом покаялся с похмелья на камеру. В суде уже притворился больным, почти умирающим. Когда и это не прокатило, Мишаня сделал громкое заявление, что на 90% уверен, что за рулём был не он.
А теперь смачно изговнял дружка подозрениями.
Вы думали, Мише некуда дальше падать? Вы ошиблись.
Источник: Лена Миро
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