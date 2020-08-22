Личное: Иван мне друг, но… Сидеть не хочется!

22.08.2020, 21:37, Разное

В суде над Ефремовым появился тайный свидетель защиты.

«Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37. Тёмные волосы, которая стрижка, русский. На нём была тёмно-серая футболка и жилетка. Болоньевая», — заявил под присягой говорить только правду Александр Кобец.



Фото: Соцсети

Как уверил свидетель, найденный честнейшим адвокатом Пашаевым, он оказался на месте аварии одним из первых. Подбежав к автомобилю, Кобец не увидел Ефремова и объянил, что «если бы увидел, то я бы его сразу узнал».

Кто же тот таинственный водитель, на которого устами свидетеля намекает защита?

Единственным «темноволосым в болоньевой куртке мужчиной лет 37-38» был актёр Иван Стебунов.

Иван уверяет, что приехал на место трагедии чуть позже. Это же подтверждают и другие свидетели ДТП.

Но разве защиту Ефремова это волнует? Мы все видели, как адвокат Пашаев приглашал лжесвидетельствовать журналистку, задавшую неудобный вопрос:

https://t.me/lenamiro/6898

Видео: Телеграм-канал Лены Миро.

Задача защиты в суде — посеять сомнения. Есть сомнения? Нет приговора. Это — логично.

Но логика не всегда идёт под ручку с моралью — Иван Стубунов ведь является другом Миши Ефремова.

И получается, что Миша готов подставить Ивана. Намекнуть на то, что Стебунов — убийца.

Мы все ведь знаем, что любые действия адвоката согласовываются с клиентом, а значит Ефремов дал согласие на выступление свидетеля Кобеца.

Посеять сомнения, чтобы избежать наказания. Посеяв сомнения, смачно и на всю жизнь обмазать друга говном.

Теперь коллеги, друзья, зрители, родственники — все на долю процента стали допускать, что за рулём мог быть Иван.

Вот такой друг Ефремов.

Сел пьяным за руль. Убил человека. Сказал, что у него много денег, всё будет прекрасно! Потом покаялся с похмелья на камеру. В суде уже притворился больным, почти умирающим. Когда и это не прокатило, Мишаня сделал громкое заявление, что на 90% уверен, что за рулём был не он.

А теперь смачно изговнял дружка подозрениями.

Вы думали, Мише некуда дальше падать? Вы ошиблись.