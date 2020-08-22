Мнение: 7 любимых развлекательных книг от Софьи Багдасаровой

22.08.2020, 21:35, Разное

Список написан для фейсбук страницы музея Манеж, переношу сюда, чтобы не потерялось.

Рассказываю о некоторых из своих любимых книг, постаравшись вспомнить не очень популярные.

«Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“»

Сотрудники журнала «Сатирикон» — самого знаменитого юмористического журнала императорской России, кратко пересказывают ключевые факты мировой истории. И, поскольку в числе авторов Аверченко и Тэффи — получается жутко смешно. Книга незаменима для подрастающих детей, поскольку в крайне сжатом виде пересказывает информацию, необходимую любому образованному человеку, но делает это таким слогом, что заскучать не успеваешь.

Уильям Голдман. «Принцесса-невеста»

Из свежих поступлений в мою библиотеку — книга, переведенная на русский только в 2017 году, хотя она уже стала классикой американской литературы. На первый взгляд — это просто красивая сказка (какой она и предстает в знаменитой экранизации с Робин Райт; аналогичный случай — со «Звездной пылью» Нила Геймана). В виде книги же — многоплановое произведение со множеством смыслов и скрытых игр, по-настоящему насладиться которыми можно лишь повзрослев и набравшись большого багажа.

Редьярд Киплинг. «Ким»

Еще одна книга, которая притворяется детской, а на самом деле совсем о другом. Главный герой — мальчик-британец, выросший среди индусов и ставший агентом Британской разведки. Можно читать ее как книгу о приключениях, или об обычаях Индии, или об искусстве шпионажа, об истории русско-английского противостояния. Или же она может стать мостиком к пониманию восточных религий, причем весьма надежным. (Главное — брать перевод А. Колотова).

Виктор Шкловский. «ZOO или Письма не о любви»

Из произведений Шкловского мне трудно выбрать любимое, пусть сегодня это будет сборник горьких и безумно красивых любовных писем к Эльзе Триоле, сестре легендарной Лили Брик. А заодно это наполненный потрясающей словесной эквилибристикой рассказ берлинского эмигранта о жизни вдали от родины в 1920-е, горечь поражения в своей революции и описание быта. Внимание: в разных изданиях набор писем варьируется, надо искать наиболее позднее.

Александр Дюма. «Черный тюльпан»

Мне очень нравятся книги, в которых подробно описывается, как персонажи по-настоящему работают: например, читая «Робинзона Крузо», я пропускаю начало и конец, но с наслаждением перечитываю его процесс обустройства на острове. К сожалению, таких романов мало (вот, еще «Таинственный остров» Жюля Верна очень успокаивающе действует). В числе таких книг про трудолюбие — романы о побегах из тюрем. Дюма такие сюжеты удаются особенно хорошо, но «Черный тюльпан», где эта линия, вдобавок, дополнена и садоводством, мне больше нравится, чем «Граф Монте-Кристо», где все-таки больше про месть.

Даниэль Дефо. «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс»

Достойный образец жанра «плутовской роман», особенно интересный тем, что главным героем в нем является женщина, что случается очень редко. Книга написана в 1722 году, поэтому в ней есть некоторые утомительные длинноты. Но если пробудить в себе, как я его называю, «чутье Войны и мира», и понять, какие именно места стоит пропускать, книга очаровывает буйным темпераментом героини и ее способностью выживать в совершенно любых условиях.

Константин Вагинов. «Козлиная песнь»

Странная и завораживающая книга, написанная в 1926 году и рассказывающая, как жили люди в 1920-е годы в Петрограде. То ли пародия, то ли магический реализм — при этом некоторые из действующих персонажей-литераторов имеют своих прототипов, в числе которых узнают и Гумилева, и Венедикта Марта. Редкая возможность провалиться в странную атмосферу, в которой были созданы столь многие из великих русских произведений.