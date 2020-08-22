 

Мнение: Полная боевая

22.08.2020, 21:31, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил страны приведены в полную боевую готовность.

Что это за "шевеление" такое, Лукашенко не уточнил. Впрочем, это и не требуется. Во-первых, довольно примитивный перевод с внутренних проблем на мифическую внешнюю угрозу – вполне тривиальный ход, когда заврался и запутался. Наш тоже на любой чих все больше на мультфильмы с непредсказуемой траекторией нажимает, как будто это объясняет тотальные провалы по всем направлениям.

Во-вторых, Лукашенко теоретически может запросить военную помощь у Кремля. Особенно если дела пойдут не очень. В целом Лукашенко уже фактически проиграл, и даже если удержится у власти, то будет вынужден идти на подписание всех документов о Союзном государстве, а это будет означать, что путинские друзья немедленно приступят к грабежу Белоруссии. Так что если кто-то с пеной у рта доказывает, что Лукашенко – это почти социализм и советская стабильность, то увы и ах – ради сохранения его личной власти все эти мифы очень скоро пойдут лесом, а Белоруссию обчистят до нитки те же, кто обокрал Россию. Причем с полного на то согласия Лукашенко. Даже если он в привычной экспрессивной манере будет что-то там громко и бессвязно говорить. Впрочем, если потребуется, то Лукашенко без малейшей дрожи развернется в любую сторону – к Китаю или Европе – лишь бы удержаться в кресле. Последствия будут примерно те же – ограбят и вынесут. Так что на этом история легенды о белорусской стабильности подходит к концу при любом развитии событий.

И если вернуться к "внешней угрозе", то для ввода российских войск (если он потребуется и состоится) требуется некоторая условность – эта самая внешняя угроза. Нападение на Белоруссию или угроза такового. Вот Лукашенко и обеспечивает видимость этой угрозы. А ежик там пробежал по контроль-следовой полосе или лязгая железом, позиции занимают ударные танковые группы армий литовского вермахта, прикрытые армадами польского люфтваффе – кто ж его знает. Военная тайна.

Источник: Эль Мюрид



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