 

Губернатор Калифорнии обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами

22.08.2020, 21:28, Новости дня

В то время, когда в субботу в штате Калифорния продолжали бушевать одни из крупнейших лесных пожаров, губернатор Гэвин Ньюсом обратился за международной помощью для сдерживания огня.

В пятницу Ньюсом попросил Канаду и Австралию предоставить ресурсы и поддержку более чем 12 тысячам пожарных из Калифорнии и 10 других штатов, которые борются с 560 пожарами. По словам Ньюсома, Австралия является родиной «лучших в мире борцов с лесными пожарами».

Гэвин Ньюсом

Ньюсом заявил, что пожары «непропорционально поразили» северную Калифорнию, где десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, и где сгорели сотни домов и других построек.

«Мы просто не видели ничего подобного уже много-много лет, – сказал Ньюсом, – Эти пожары истощают наши ресурсы, наш персонал».

Погода на выходных в Калифорнии угрожает усилить пожары, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек и были ранены 43 человека, в том числе несколько пожарных. Возгорание охватило 2020 квадратных километров.

По всей Калифорнии бушует около 560 лесных пожаров, многие из них – небольшие и находятся в отдаленных местах. Наибольший ущерб был нанесен тремя пожарами, в лесных и сельских районах рядом с заливом Сан-Франциско и в близлежащих винодельческих округах.

Пожары угрожают тысячелетним калифорнийским секвойям. Повреждения уже получили здания в парке Big Basin Redwoods.

Третий пожар охватил некоторые районы округов Сан-Матео и Санта-Крус.

Пожары, из-за которых были эвакуированы по меньшей мере 100 000 человек, возникли в результате ударов молний в начале этой недели.

Президент США Дональд Трамп обвинил в возникновении пожаров власти Калифорнии и высказал озабоченность тем, что руководство штата не последовало его предложениям по предотвращению лесных пожаров. В четверг, выступая в Пенсильвании, Трамп сказал, что в свое время он предупредил власти Калифорнии: «Вы… должны очищать свои леса – там множество падшей листвы и сломанных деревьев, и они так легко воспламеняются, что стоит [попасть одной искре], и пожар начинается».



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