Мнение: Тяга к европейской сказке, вмешательство в Белоруссию и страна-зомби

22.08.2020, 21:20, Разное

1. Витктор Мараховский наглядно объясняет иррациональную любовь многих жителей постсоветских стран к Европе. По его мнению, это похоже на увлечение космосом или эрой динозавров — то есть, чем-то малоизведанным, таинственным и сказочным:

https://t.me/vmarahovsky/1644

В своё время, понаехав из Риги и сталкиваясь с мечтательным мычаньем москвичей об Узких Улочках, Уютных Кафешках и Тихой Цивилизованности моего родного городка, я начинал возражать и рассказывать какие-то глупости про несахарность рижской реальности. Повзрослев и немного поумнев, я заметил, что мечтатели смотрят сквозь меня и не слышат. Рига, немецкий город, позволяет путешественнику проникнуть в собственное внутреннее пространство Гофмана-Андерсена с принцессами и волшебниками. Нижний Новгород, Москва и Екатеринбург вызывающе несказочны – и даже С.-Петербург не дотягивает до волшебности, оставаясь слишком посюсторонним и завязанным на экзамены по истории.

Поэтому и отвечать на вызывающее: «а что вы можете предложить братским народам по сравнению с Европой?» – не стоит в принципе. Это ведь не они спрашивают, а сказка внутри них.

В эпоху интернета мы достаточно легко можем ознакомиться с реалиями жизни в Европе. Но тем, кто тянется к сказке ради самого процесса погружения во что-то неизведанное, это вряд ли поможет.

2. Блогер genby анализирует плюсы и минусы вмешательства/невмешательства России в ситуацию в Белоруссии:

https://genby.livejournal.com/851633.html

Плюсов от вмешательства нашлось не так уж много.

Однако, вероятно, по ссылке были рассмотрены далеко не все сценарии. Шансы президента Лукашенко удержать власть без прямой помощи России пока ещё ненулевые.

3. Проблема со странами-должниками в Евросоюзе никуда не делась. Эпидемический кризис отодвинул новости об этом на второй план, но похоже, что это ненадолго:

https://lenta.ru/news/2020/08/18/zombi/

Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби.

В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро. По оценкам экономистов, в конце этого года он достигнет 2,6 триллиона (155 процентов ВВП), а в конце следующего — 2,7 триллиона. Бюджет страны недофинансируется на 11 процентов.

Осенью Италия должна погасить облигации на 120 миллиардов евро. Если ЕС не окажет ей в этом помощь, то вся еврозона погрузится в еще больший кризис, а евро рухнет, пишет издание. Фактически Европа полностью зависит от Италии, и ей придется «плясать под дудку» этой страны.

Если использовать такие критерии, — госдолг выше ВВП и значительный дефицит бюджета, — мы обнаружим на Западе целую орду зомби-стран.