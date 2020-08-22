Польский политик – Москва может «сдать» Лукашенко, если получит гарантии защиты своих интересов в Белоруссии

22.08.2020, 21:15, Новости дня

Белоруссия значит для РФ больше, чем Украина, поэтому РФ позаботится о своих интересах там, а Запад, который сегодня не готов к серьёзной битве за будущее Минска, будет просто-напросто их уважать, уверен бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль. В интервью изданию Polska Times он говорит, что у РФ нет необходимости вторгаться в Белоруссию, потому что она там уже обосновалась.



Reuters

Экономические причины — последствия пандемии в Белоруссии были очень тяжелыми для граждан — привели к тому, что белорусы в конце концов проснулись, считает бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль. В интервью изданию Polska Times он объясняет. белорусская экономика, которая очень зависит от экономики России, вынуждает белорусов испытывать трудности. В качестве ещё одной из причин «революции» он называет социальный фактор — в Белоруссии выросло целое поколение молодых людей, которые переехали и стали учиться именно на Западе, а не в России. «Всё это привело к формированию своего рода критической массы людей, которые в конце концов задались вопросом: «А почему мы должны всё время жить во времена Лукашенко?», — добавляет он.

При этом польский политик вовсе не считает, что белорусское общество является проевропейским. В происходящей «революции» проевропейский настрой не звучит так сильно. Куда более важным выступает стрембение к переменам. «Я думаю, что то, что сегодня толкает белорусов к успеху — потому что я верю, что они добьются перемен — это сосредоточение внимания на этом единственном требовании, убеждении в том, что ничего невозможно совершить без смены лидера. Но белорусы сегодня не выступают с программой пути на Запад. Я думаю, что это скорее своего рода «коллективное геополитическое мышление» белорусов, их мышление в качестве сообщества — они осознают, что сейчас им будет очень сложно вырваться из объятий России, и это не может стать повесткой завтрашнего дня», — объясняет Коваль.

Согласно его видению Белоруссию ждёт один из трёх возможных сценариев. В наиболее вероятном Тихановская будет руководить страной до очередных выборов в качестве временного президента. Внутреннее давление на Лукашенко с целью проведения нормальных выборов будет настолько сильным, что в конечном итоге они состоятся. Второй сценарий куда более сложный. Он может заключаться в том, что Лукашенко сумеет выдержать волну протестов, частично их переждав, а частично подавив силой. Сейчас многое зависит от внешнего давления и от того, появятся ли новые трещины внутри силовых министерств, а также от того, какую позицию займут местные власти. «И конечно, позиция Путина не совсем ясна. Похоже, он уже списал со счетов Александра Лукашенко, но он не ставит пока точку над «и»», — подчёркивает бывший замглавы. В качестве третьего сценария Коваль приводит румынский сценарий, согласно которому Лукашенко разорвёт все рациональные отношения, даже с Россией, и потом, когда он устроит террор, его окружение подумает о том, как его устранить навсегда.

«Но мне кажется, что сегодня наиболее вероятным сценарием выступает упомянутый мной ранее, при котором внешние силы: Евросоюз, США, наконец, РФ придут к согласию на тему того, что в Белоруссии дело должно дойти до смены лидера, до внутренних реформы без курса на Запад, то есть с гарантией позиции РФ в этом процессе», — добавляет он.

При этом Коваль признаёт, что сегодня ему сложно представить, что РФ решит вмешаться военным путём в дела Белорусии, потому что она не отдельный от РФ субъект, ни в юридическом, ни в практическом плане. Белоруссия связана с Россией в гораздо большей степени, нежели Украина или Грузия. Люди сравнивают ситуацию в Украине и Белоруссии, но по мнению польского политика, это совершенно неправильно. Войска или силовые структуры не войдут в Белоруссию, потому что они там в той или иной форме уже находятся.

Более того, Путин, если он захочет сохранить своё преобладание в Белорусии, не заинтересован в том, чтобы предстать перед белорусами как тот, кто направляет к ним армию и участвует в кровавом усмирении. Он мог бы решиться на то это только в том случае, если бы захотел продемонстрировать россиянам то, насколько он заботится о влиянии РФ в регионе. «Конечно, такой сценарий полностью исключить нельзя, но он мне кажется маловероятным. Он появляется в дискуссии потому, что многие наблюдатели пытаются проецировать украинскую модель на ситуацию в Белоруссии, а там, как я уже сказал, ситуация совершенно другая. Простые сравнения могут привести к неправильным выводам. Что бы ни произошло в итоге с Белоруссией, сегодня она состоит в формальных отношениях с Россией, она член Евразийского союза между Россией и Беларуссией, всё происходит в рамка одной системы», — разъясняет он.

На настоящем этапе полный уход Белорусии от РФ маловероятен и граждане этого не ожидают, они просто хотят такие же возможности как в других странах Центральной Европы, и это вполне реально. Сегодня белорусские мечты уже осуществимы. Однако в государстве требуется проведение серьёзных реформ, ведь белорусская экономика напоминает польскую экономику времён финальной стадии коммунизма. Белорусов ждут серьёзные экономические и социальные перемены, будет происходить много совершенно непредвиденных вещей, которые сегодня белорусы не осознают в полной мере. К примеру, западный и российский капитал будет сильно конкурировать в процессе приватизации. Самое главное это осознать то, что даже если в Белоруссии наступит смена правительства, это будет только началом очень сложного, длительного процесса трансформации, предупреждает политик.

Коваль предполагает, что уход Лукашенко это вопрос нескольких дней или недель, он может отступить под давлением представителей силовых структур, которые поймут, что при таком раскладе править Белоруссией более не представляется возможным.«Я уверен в том, что РФ не будет защищать Лукашенко, если она будет уверена в том, что перемены в Белоруссии не повлекут за собой глубокую геополитическую дестабилизацию и не будут свидетельствовать о том, что Белоруссия движется в направлении Европейского союза или НАТО. Белоруссия значит для РФ больше, чем Украина, поэтому РФ будет очень заботиться о своих интересах в Белоруссии, а Запад будет заботиться о том, чтобы их уважать. Впрочем сам Запад сегодня не готов к серьёзной битве с Россией за Белоруссию (…)», — резюмирует в беседе с Polska Times бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.