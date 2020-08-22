Le Figaro – «потеря уважения к власти» — мэры французских городов всё чаще становятся жертвами агрессии

22.08.2020, 21:15, Новости дня

Число нападений на мэров французских городов значительно возросло за последний год, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, свидетельства градоначальников об избиениях, угрозах и оскорблениях не прекращали поступать даже в период карантина. Сами народные избранники связывают этот рост агрессии с упадком уважения к власти в стране в целом.



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«Прошло тринадцать лет с тех пор, как я отложил в сторону свою жизнь, чтобы стать мэром, и теперь я думаю, стоило ли оно того…», — делится с Le Figaro мэр французской коммуны Треклён Себастьян Сордель. Как поясняет издание, вечером 17 июля явившегося по сигналу о беспорядках главу муниципалитета стал оскорблять и избивать фермер из его собственного поселения. По словам градоначальника, после нападения у него были «большие проблемы с шейным отделом» и ушибы, а также «небольшие когнитивные проблемы, такие как трудности с поиском слов».

Сордель сетует на отсутствие средств для обеспечения уважения к властям. Эта констатация уже стала классической, замечает газета, добавляя, что по данным Министерства внутренних дел, число нападений на народных избранников местного значения увеличилось в 2019 году на 14%.

«Гневные свидетельства отчаявшихся мэров» продолжали сменять друг друга даже в период всеобщей изоляции», пишет издание. В апреле этого года злоумышленник угрожал фальшивым пистолетом мэру города Биорель Паскалю Юброну. У жертвы не было другого выбора, кроме выполнения приказов своего обидчика. Ему пришлось раздеться в собственной гостиной и сфотографироваться голым, не понимая, что с ним происходит. Градоначальник узнал в преступнике местного застройщика, которому отказал в выдаче разрешения на строительство 15 лет назад. Преступник был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения, 18 из которых условно, и запрету на въезд в коммуну в течение 30 месяцев.

«Мы живём в обществе, где власть уже не та, что раньше, — возмущается Юброн. — Я занимаю должность мэра с 2001 года. В те времена мы бы ни за что и пальцем бы не тронули народного избранника. Голосования было достаточно, чтобы выразить несогласие». «Я занимаю пост мэра не для того, чтобы ставить себя в небезопасное положение. В такие моменты возникает вопрос, стоит ли игра свеч», — замечает чиновник.

Это негодование разделяет мэр муниципалитета Сен-Филипп-д’Эгий, всё ещё переживающий из-за стычки с группой путешественников 4 августа. После многочисленных жалоб местных жителей на «группу лиц», игравших в петанк на городской площади, Филипп Бешо решил вмешаться, в результате чего был избит и доставлен в больницу.

Как отмечает газета, все градоначальники приходят к единому выводу: эти нападения отражают упадок уважения к государственной власти в целом. «В последние годы ощущается рост нецивилизованного поведения, и не только в бедных пригородах», — отмечает Бешо. Он осуждает слишком «парижские» законы, оторванные от местного контекста. Своими мыслями он смог поделиться и с министром внутренних дел Франции Жаном Кастексом, навестившим мэра сразу после нападения.

Отныне главы муниципалитетов намерены вести борьбу за «твёрдый посыл», сформулированный мэром коммуны Треклён: «нельзя трогать ни жандарма, ни госслужащего».