 

ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

22.08.2020, 21:15, Новости дня

Кандидат в президент США от Демократической партии Джо Байден в совместном с Камалой Харрис интервью ABC News заявил, что закрыл бы вновь страну в том случае, если бы ему так посоветовали учёные. «Я буду готов сделать всё, что потребуется для спасения жизней, поскольку мы не можем заставить нашу страну работать до тех пор, пока не сможем контролировать вирус», — подчеркнул он.

Если в январе вы будете приносит присягу, а у нас будет комбинация гриппа и коронавируса — многие учёные считают такое развитие событий вполне возможным, — будете ли вы готовы вновь закрыть страну?

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президент США от демократов: Я буду готов сделать всё, что потребуется для спасения жизней, поскольку мы не можем заставить нашу страну работать до тех пор, пока не сможем контролировать вирус. Именно с этого начинается фундаментальный изъян в мышлении нынешней администрации. Чтобы страна работала и двигалась, экономика росла, а у людей была работа, нужно разобраться с вирусом, нужно решить вопрос с вирусом.

То есть, если бы учёные сказали «закрывайте её» (страну. — ИноТВ)…

ДЖО БАЙДЕН: Я бы её закрыл. Я бы прислушался к учёным.

Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года. 



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