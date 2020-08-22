Мнение: Доктор, меня игнорируют

22.08.2020, 21:10, Разное

Продолжается забавная клоунада с Жванией, который публично заявил, что является соучастникам масштабного преступления с массовыми жертвами и готов давать показания, но которого никто допрашивать не спешит.

Это хорошо показывает, незначительность различий между властью Порошенко и Зеленского, которые покрывают совершенные в 2014-м году преступления, которые привели к гражданской войне и гибели десятков тысяч граждан Украины.

В текущих реалиях, покрывая виновников этого, Зеленский уже разделяет ответственность за это, по-сути являясь пособником преступников, поэтому обращения Жвания, как к прокурору, так и Зеленскому, остаются без ответа.

Еще никогда так не рвались в тюрьму, как это делает Жвания. В нормальной стране за соучастие в подобных преступлениях можно смело закрывать лет на 10-20.

Но видимо Жвания и сам прекрасно понимает, что ничего не будет.

Чем ближе День независимости Украины, который отмечается в Незалежной 24 августа, тем чаще раздаются предупреждения в адрес президента Владимира Зеленского о том, что в стране не за горами новый Майдан. Например, в очередной раз подал голос бывший депутат Верховной рады Давид Жвания. По словам некогда сподвижника Петра Порошенко, экс-глава государства с радостью провернет еще один государственный переворот, чтобы вернуться в кресло президента Украины.

Как констатировал Жвания, выступая в видеообращении к Зеленскому на YouTube, уже сейчас на Украине активизировались так называемые «порохоботы». Политик подчеркнул, что знает об этом, так как сам их когда-то финансировал. И все это делается для того, чтобы обвинить в предательстве Зеленского сотоварищи и вывести на улицы радикалов.

Со слов Жвании, Порошенко — настоящий «мастер создания кризисов и провокаций» на Украине. И в разгар Майдана именно он организовал серию избиений и похищений участников протестов для того, чтобы подогреть ненависть к тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Например, в конце декабря 2013 года по заказу Порошенко избили националистку Татьяну Черновол просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану и подзадорить участников протестных акций.

«Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло. Владимир Александрович, не ждите этого – действуйте! Я готов вам помогать и давать показания», — заявил Жвания и призвал Зеленского помнить о том, с каким человеком имеет дело украинское правительство, и повлиять на генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая игнорирует данные о преступлениях экс-президента.

Однако глагол «действовать» совсем не применим к нынешнему президенту, который отличается определенной инфантильностью и боится сделать что-нибудь значительное и кардинально воздействовать на ситуацию. Да и генпрокурор давно бы уже инициировала серьезные судебные разбирательства, если бы получила положительный сигнал сверху. Очевидно, не от этой фемины зависит, угодит на нары предшественник Зеленского или продолжит развлекаться на свободе.

А между тем, сам Порошенко действительно не сидит сложа руки. Он щедро отчисляет внушительные средства на прокорм радикалов и их готовность помочь освободить президентское кресло от надоевшего шоумена. С его легкой руки организовываются информационные вбросы, дискредитирующие Зеленского. Например, активно распространяется версия о том, как Ермак с президентом сорвали спецоперацию контрразведки по «вагнеровцам» в Белоруссии. Мол, россиян выманили в Минск украинские спецслужбы, однако в Офисе главы государства решили провалить операцию, чтобы не портить отношений с Россией и поэтому «слили» информацию белорусскому президенту Александру Лукашенко. Надо сказать, что фейк, состряпанный работниками агитпропа Порошенко ,сработал на славу, дело дошло до того, что в Верховной раде собрались даже создать временную следственную комиссию. Соответственно, вся эта шумиха прекрасно сочетается с акцией на День независимости, с так называемым неофициальным Маршем защитников Украины, в котором планирует участвовать и сам Порошенко.

«Порошенко точно будет. Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат «Независимостью не шутят» в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий — во главе колонны военных рядом с Забродским и Ярошем», — цитирует «Страна» источник, близкий к штабу партии Порошенко «Европейская солидарность».

Также планируется, что на Европейской площади бывший президент выступит с речью. И хотя, как утверждают украинские СМИ, активисты партии «Нацкорпус» не приветствуют появление Порошенко в их рядах, считая, что его участие в марше – это «попытка рейдерской атаки на шествие» и стремление выдвинуться на первый план, роптать никто не собирается. Самопиар бывшего президента молча стерпят ради «великого дела», чтобы не сеять раздор среди участников марша.

Анна Пономарева

https://asd.news/articles/ukraina/zhvaniya-preduprezhdaet/