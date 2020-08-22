Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева

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22.08.2020, 21:08, Новости дня

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала отказ отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева

«Ну, наконец-то, Господи», – написала дочь Ефремова в своем Twitter.

Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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