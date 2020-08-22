Мнение: С элитарностью вразрез

22.08.2020, 21:01, Разное

Когда пошла волна, что “Надо срочно-срочно везти Навального на лечение в Европу!!”, я, мысленно соглашаясь с основным тезисом, в то же время тихо удивлялся: блин, ну почему в “Шаритэ”?? Причем чем больше нам про нее рассказывали, тем большие сомнения она вызывала – начиная от ее главного титула “Крупнейшая клиника в Европе”.

Нескромный вопрос: а что, “крупнейшая” – это хорошо?? “В состав комплекса входит свыше 100 отдельных клиник и институтов, расположенных в 4 районах Берлина. Клиника ежегодно принимает порядка 130 тыс. пациентов в год на стационарное лечение и 1 млн. чел. амбулаторно”. Больница, в общем, на 130 тысяч человек! Это какая-то даже не фабрика, а целый ремонтный КОМБИНАТ! Не то что массовое, а сверхмассовое производство “из больных в здоровые”! Масштабы, само собой, впечатляют (у нас, как я понимаю, ничего нет даже отдаленно похожего); но, с другой стороны, так и остается неясным – а СМЫСЛ-то в чем?

В конце концов, массовое производство – оно и есть массовое производство. Ширпотреб. Это не эксклюзив, не ручная работа – тут неизбежен конвейерный метод, никак иначе массовый товар делать нельзя, в свое время Форд это открыл и сделал себе на этом состояние. В то время как хорошие врачи – так же неизбежно штучный товар.

Навального, проще говоря, закинули на конвейер. Правда, на конвейер немецкий – что, конечно, само по себе гарантия качества; но качества в сравнении с чем? Да с нами же!

В общем, мое представление об “элитной клинике” малость совсем другое: это должно быть не очень большое заведение, но с самыми квалифицированными врачами (прошедшими жесточайший отбор), а также оснащенное самым передовым, даже эксклюзивным оборудованием. Которое не лечит пациентов сотнями тысяч, а берется, возможно, только за самые трудные случаи.

А вот “самая массовая больничка в Европе” – это для среднего класса и лучших представителей пролетариата… к коим, впрочем, наш Навальный и относится. “Что они так носятся с этой Шаритэ?” – задавал я себе вопрос, пока все кричали, “как же Навальному повезло”.

И с удовлетворением прочел комментарий Альфреда Коха – который и сам немец, и в Германии живет уже лет 15: “Запросите эту еб…ную клинику Шарите (говно клиника, между нами, как была гэдээровская, так и осталась)”. Вот! Немцы этой своей Шаритэ цену знают.