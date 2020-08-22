Назван ТОП-5 лучших машин с пробегом для дачников

22.08.2020, 20:53, Разное

Аналитики назвали ТОП-5 лучших машин с пробегом для поездки на дачу. Автомобили отличаются большой вместимостью, неплохой проходимостью и низкой стоимостью.

Открывает пятерку японский внедорожник Mitsubishi Pajero третьего поколения. Транспортное средство с полным приводом, 3,5-литровым двигателем, мощностью в 202 лошадиные силы, вместительным багажником можно приобрести на вторичном рынке за 550 000 рублей. Практически все модели оснащены пятиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Авто подойдет, как для ежедневной эксплуатации в городе, так и поездок за его пределы.

На второй строчке рейтинга оказался Ford F-150. Пикап, являющийся одной из наиболее продаваемых моделей в Соединенных Штатах в течение многих лет, в РФ можно купить за 650 000 рублей. Утилитарный грузовой автомобиль для всех случаев жизни укомплектован 4,2-литровым 203-сильным V6 и 8-цилиндровым V-образным вариантом, способным генерировать от 231 до 310 “лошадей”.



Третье место автоэксперты отдали отечественному УАЗ Patriot. Машина может похвастаться высокими внедорожными качествами, простотой в обслуживании, ремонтопригодностью и невысокой стоимостью. Автомобиль с пробегом будет стоить около 340 000 рублей. Модель будет актуальной для поездок по лесной и проселочной местности.



Четвертая строчка досталась наиболее “живучей” модели на рынке в РФ – Volkswagen Passat четвертого поколения. Транспортное средство, выпускаемое с 1993 по 1997 год, по сегодняшний день пользуется спросом среди отечественных автолюбителей. Немецкие универсалы и седаны являются надежными и неприхотливыми. Авто можно приобрести всего за 80 000 рублей. Такой вариант устроит дачников, особенно, если подержанный Passat B4 оснащен 1.8-литровым бензиновым двигателем, мощностью в 90 л. с., 1,9-литровым турбодизелем, 2,0-литровым мотором.

ТОП-5 закрывает внедорожник Toyota Land Cruiser 100 Series. Средняя стоимость транспортного средства с пробегом – около 700 000 рублей. За эту сумму можно приобрести легендарного “железного коня”, который не часто оказывается на СТО. Под капотом японской машины установлен дизельный двигатель, выжимающий 235 лошадиных сил. В действие внедорожник приводится с помощью автоматической трансмиссии.