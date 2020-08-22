Диетологи назвали масло какао эффективным средством для похудения

22.08.2020, 20:53, Разное

Диетологи считают, что масло какао является эффективным средством для похудения. Суперфуд имеет массу питательных веществ и антиоксидантов, позволяет организму быстрее насытиться.

Масло какао представляет собой выжатый из зерен плодов шоколадного дерева жир. В нем содержатся витамин А, танины, кофеин, магний, железо, йод, марганец, медь, серу, фосфор, селен, цинк, кальций, калий, витамины В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, К, Н, РР, полифенолы, флавоноиды. Раньше продукт использовали, чтобы увлажнить кожу и напитать витаминами, а сейчас адепты здорового питания предпочитают употреблять его в пищу. Благодаря особой обработке масло какао не теряет своих полезных свойств, позволяя притупить чувство голода. Больший эффект достигается, если добавить продукт в еду незадолго до застолья, так как он помогает избежать переедания и набора лишних калорий.

Желтые брикеты имеют в своем составе олеиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоты. Эти мощные антиоксиданты противостоят свободным радикалам, что снижает вероятность развития онкологических заболеваний, сохраняет здоровой и молодой кожу. Масло какао обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, позволяет повысить иммунитет, укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить уровень “плохого” холестерина в организме, улучшить деятельность головного мозга, ускорить заживление ран и рубцов.