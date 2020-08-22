Лавров объяснил, почему США используют санкции как наказание для других стран

22.08.2020, 20:48, Новости дня

США не желают связывать себя никакими многосторонними обязательствами, об этом свидетельствуют последние шаги американской администрации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы перечислили уже целый ряд последних шагов администрации США, свидетельствующих об одном – о намерении администрации делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», – сообщил Лавров в эфире «России», передает РИА «Новости».

Он отметил, что позицию США демонстрируют экстерриториальные санкции Вашингтона.

«Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее, плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», – указал глава МИД.

По его словам, то же самое и с Венесуэлой. В случае, когда Вашингтон считает, что венесуэльский президент Николас Мадуро «заслуживает наказания», они объявляют санкции. После этого заставляют все остальные страны отказаться от торговли с теми странами, которые США хотят изолировать, отметил Лавров.

В пятницу США ввели визовые ограничения в отношении 14 граждан Ирана и членов их семей за «нарушения прав человека». В четверг Вашингтон ввел санкции против Сирии и пригрозил РФ и Китаю ввести новые санкции, если эти стороны откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана.