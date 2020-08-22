 

Комплекс «Струна» закончил обследование разрушенного взрывом дома в Ярославле

22.08.2020, 20:48, Новости дня

Диагностический комплекс «Струна» закончил обследование конструкций разрушенного взрывом дома в Ярославле, сообщают региональные власти.

«В настоящее время на месте происшествия закончены работы по обследованию с применением диагностического комплекса «Струна», по результатам которых будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания», – цитирует сообщение областного правительства РИА «Новости».

Отмечается, что завалы перед домом уже расчищены, было вывезено 75 кубов строительного мусора. Полицейские и Росгвардия патрулируют место происшествия, чтобы не допустить мародерства.

К вечеру субботы жители самых пострадавших квартир написали 24 заявления о выплатах на первоочередные нужды, всего на такие нужды имеют право 34 человека.

«Приняты 63 заявки на обеспечение вещевой помощью, также из числа особо пострадавших квартир. Начата работа с фондом «Милосердия и здоровья» по подбору одежды пострадавшим. Сформирована и отправлена в департамент здравоохранения …заявка на обеспечение необходимыми медикаментами 21 человека», – добавили в правительстве.

В пятницу в десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа. Поврежденный взрывом дом обследовал комплекс «Струна».

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.



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