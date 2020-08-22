Мнение: Сорняки в поле

22.08.2020, 20:34, Разное

Я должна ввести новое понятие в нашу с вами систему поля.

Сорняк.

Сорняк – это то, что мешает расти вашей фигуре, другим полезным вам фигурам, а еще ворует энергию у ресурсов: у земли, воды, воздуха и огня (тепла и света).

Все аналогии с сельскохозяйственным полем не только не случайны, а сознательно иллюстративны.

Полем в сельском хозяйстве считают кусок земли, равнинный, без леса, специально вспаханный и засеянный полезными культурами. Чтобы почва не истощалась, в нее вносят удобрения. Всходы защищают от вредителей, поливают при недостатке дождей, избавляют от сорняков. И все это делают ради урожая.

Поле личности примерно то же самое, что и поле в сельском хозяйстве, только растит он не злаки, а свою фигуру.

Чем больше его фигура, тем больше его территория в общем поле, и в малом социуме (его компания, его семья) и даже в большом (город, страна, мир).

Если над человеком нет хозяина, который стремился бы его вырастить и съесть как овощ, нет добрых садоводов, которые выращивали бы его как цветок для любования, за ним очень мало ухаживают извне.

В землю его не вносят удобрения.

Удобрение земных ресурсов это: экономика, работа, здоровье, все, что составляет материальную основу жизни и что инфантильный человек всегда стремится иметь за счет родителей или получать бесплатные пособия от государства.

Тепло и свет не обеспечивают специальными парниками и лампами.

Ресурсы огня (имидж, искусство, альтруизм) поддерживает извне близкий круг общения. Если окружение стильное, культурное, этичное, то и человек имеет хорошие привычки, но если внутренних ресурсов не формируется, все это в нем очень поверхностно, фальшиво и легко деградирует.

Ему не носят воду.

Ресурсы воды – это семья, секс, транс.

Некоторые пытаются купить такой полив за деньги (родительские или даже свои). Они покупают альфонсов или содержанок, покупают секс у проституток, покупают наркотики и алкоголь. Чем это часто заканчивается, вы в курсе.

Ему не помогают получить больше воздуха.

Ресурсы воздуха – это учеба, любовь, дружба.

Без воздуха человек задыхается как слабое растение без рыхления и вентиляции. Воздух человек пытается добрать иллюзиями. Он придумывает любовь, воображаемых друзей и даже делает вид, что чему-то все время учится.

Без плодородной земли, огня, воды и воздуха фигура человека голодает, замерзает, высыхает и задыхается. Ну и погибает как слабое растение.

Из перечисленного можно сделать вывод, что личности необходим активный уход со стороны.

Многие именно так и думают.

Чтобы выросла личность, все вокруг должны с ней нянчиться.

Но кто будет нянчиться с другими, если сам слаб и нуждается в няньках?

Если все слабы, кто будет нянчиться с этим детским садом?

На самом деле личности нужен один-единственный хозяин – ее зрелое Я.

Я не сразу становится зрелым, а в процессе деятельной заботы о себе и других.

Сначала это неопытный полевод, которому в юности и даже зрелости помогают более опытные полеводы, но не как няньки, а просто показывают пример. Или даже не показывают, а просто делают свое дело, и наш полевод смотрит и учится сам.

И если сравнивать личность с растением, можно увидеть удивительные аналогии.

Чем сильней и лучше приспособлено растение, тем меньше ему требуется особых условий, тепличных и парниковых.

Воду оно возьмет на глубине, за счет длинных корней, и засуха ему не по чем. Без света и тепла он обойдется за счет выносливости, но и яркий свет выдержит, и холод. А более слабые погибнут.

Что касается минерального насыщения почвы и рыхлости, это зависит от биоценоза, то есть от того, насколько среда насыщена микроорганизмами, продуктами жизнедеятельности других живых существ, а в случае человека – насколько он вовлечен в социальные процессы, не просто наблюдает и присутствует, а внедрен туда, полезен там, связан с другими.

Если вы одинокий человек, вам может не хватать новых знакомств, дружбы, флирта, любви и другого общения, но если вы человек, активно участвующий в социуме, вам будет хватать всего этого. И земных ресурсов это тоже касается. Они прокачиваются в процессе вовлеченности в социум и активной деятельности в нем.

Это и называется – собственные ресурсы. Возможность брать все это своими собственными корнями, листьями, стеблем – своими руками, ногами, головой, сердцем, умение вовлекаться и внедряться в биоценоз и социум.

И если личность сильна, то в ее поле нет сорняков, все окружение ей полезно или безвредно. У нее такая корневая система, что любой мелкий сорняк работает на нее и помогает биоценозу, то есть не является сорняком, а крупным и опасным сорняк вырасти не может, ему не хватит ресурсов рядом с более мощным растением.

А вот если личность слаба, вопрос с сорняками стоит очень остро. Любой мелкий сорняк способен не только притеснить, но и быстро задушить.

И и если вы начинающий полевод, вы должны заботиться не только о парнике, рыхлении и поливе своего маленького растения (фигуры), но и о том, чтобы обезопасить свое поле от сорняков.

Если растение совсем слабое, то любое органическое удобрение, которое вы вносите, может стать источником сорняков и вредителей, вашу фигуру погубят. Вы принесете воду, а в ней окажется слишком много хлора и солей для вашего нежного растения. Вы будете рыхлить почву и заденете слабые корни. То есть попытка снабдить себя питанием и теплом, подключить ресурсы может стоить вам очень дорого. Рыхлить надо очень осторожно, воду нужно фильтровать или хотя бы отстаивать и очень чутко бдить за сорняками, особенно после удобрения. Потому что пока ваша чахлая и нежная фигура растет, сорняк вымахает жирным и сочным и захватит все ваше поле. Получится, что почву, полив, место под солнцем вы обеспечиваете не своей фигуре, а чужой или чужим, пока ваша фигура загибается.

Вы видите это в каждом письме почти.

Вот дама в последнем письме познакомилась с мужчиной. Энергии хотела качнуть в свое поле.

Ищут знакомств одинокие люди ради воды (секса, семьи, транса), воздуха (любви и дружбы), ради тепла (имиджа и искусства), ради земли (здоровья и экономики, мужчины тоже ради экономики иногда, когда думают, что с женщиной в их дом придет порядок и экономия на случайных бабах). Фрустрация полная в любви, это когда вы считаете, что ничего полезного и приятного любовь не принесет в ваше поле: истощит, иссушит, заморозит, притеснит. Вы блокируете ресурс, который приносит больше вредного, чем полезного, как вам кажется. Потом иногда решаете разблокировать, поскольку энергию надо где-то брать, а другие ресурсы тоже хилые и не справляются.

Типичная рапунцель из башни отправляется на охоту (вооружившись знаниями о “кошке”, чего бы это ни значило). Она встречает симпатичного мужчину с большой, как ей кажется ОЗ, то есть с потенциалом подключения через него многих ресурсов. И вся открывается навстречу ему.

Понятно, почему людям нравятся люди с большей или не меньшей ОЗ. Не делиться с ними придется своими ресурсами, а обмениваться или даже брать больше, чем давать. На самом деле, брать вы будете или отдавать, зависит от вашей СЗ, но и от ОЗ человека тоже. Потому что у некоторых, как говорится, нечего взять, кроме анализов, а некоторые одним своим присутствием подключают ваши ресурсы. У вас появляются новые знакомства, перед вами открываются социальные возможности. Но не только социальные, оживает поток.

Иногда говорят: “Она пришла в мою жизнь как солнце”. Это значит стало светло и тепло, появилось вдохновение творческое (искусство подключилось), любовь к миру и людям (альтруизм), любовь к себе (имидж), иногда даже ослепительно стало и горячо.

Или говорят: “Она как глоток воды в пустыне”. Здесь тоже буквально. Человек загибался от жажды, и вдруг оазис, искрящаяся прохладная влага, основа жизни. Вода – сильнейший кайф, если вы хотите пить и давно мечтаете о глотке.

Или вот еще: “Я жила в духоте, с ним я снова дышу”. Ну, в общем, понятно. Люди довольно точно передают свои ощущения. Точнее используют чужие формулировки, находя их очень точными.

Вот за такой энергией некоторые и отправляются на сайты знакомств. Как огородники, у которых не прорастает посев или пророс и вянет, мечутся в поисках чудесного опрыскивателя. Извне хотят что-то получить, вместо того, чтобы свою корневую систему укреплять и свой стебель. Но нет, верят, что солнце, оазис и дыхание придут к ним из внешнего мира, если они будет звать.

На истошный зов приходит только корона.

Корона – это такое эволюционное устройство, с помощью которого люди превращаются в удобрения для других людей или компаний.

В тот самый корм.

Не случайно корона появилась в эволюции, она фильтрует тех, кто должен быть перетерт, перемолот и стать минеральной и органической подкормкой другим.

Я занимаюсь индивидуальной психологией, психологией личности, вот почему меня интересуют не социальные процессы, а индивидуальный рост каждого отдельного человека. Если бы наоборот, я бы описывала корону куда лояльней. Как-нибудь опишу для сравнения. Социально она не то что очень полезна, но имеет свою функцию, иначе бы не возникла.

Сейчас достаточно рассматривать корону как нечто, что помогает другим захватить ваше поле, пока вы сидите с мешком на голове и воображаете себя рулевым мира.

Чужие фигуры, присутствуя в вашем поле, могут быть для вас помощниками, когда помогают росту вашей фигуры, когда участвуют в прокачке ресурсов, без людей невозможно поле, не будет биоциноза и социума, питательной среды. Но они могут стать и сорняками, когда вредят вам.

И зависит это не от токсичности людей, как привыкли думать инфантилы, а от того, насколько ваша собственная фигура слаба, а связи с другими фигурами токсичны.

Токсичная связь – это тот самый ваш слив. Вы отдаете энергию фигурам и ничего не получаете, кроме иллюзий и роста короны. Ваша фигура уменьшается, чужая фигура растет.

Если вы получаете, это называется – обмен, иногда очень плодотворный для вас обмен, а если не получаете ничего, то это слив.

Токсичная связь образуется из-за вашего стремления взять энергию из ничего, вместо прокачки своих ресурсов и своей фигуры.

Вот вчерашняя рапунцель описывает себя при знакомстве. Многие обратили на это внимание. Она то порхает как бабочка, то танцует, то безудержно веселится. Она описывает себя такой легкой, спонтанной, еще и творческой, и необыкновенно красивой. Такой она себя видит и делится наслаждением от себя с читателями. Вместо того, чтобы делать что-то для роста своей фигуры, она наслаждается иллюзиями своего априорного превосходства.

Самое печальное, что такой прилив самолюбования под короной многие считают подключением ресурса любви.

Пишут в письмах, как много в них стало спонтанности, едва они влюбились.

Если вас вдруг прет на пустом месте, значит растет ваша корона. И под этой короной обязательно начнется слив чужой фигуре.

Вы кажетесь себе таким сильным и прекрасным, что начинаете отдавать энергию чужой фигуре, с которой ваше самолюбование связано и с которой связаны ваши надежды на рост ресурсов.

Вы растите ее в своем поле, вы упиваетесь ее ростом, вы наслаждаетесь ее ростом, воспринимая это как рост своего источника энергии и как рост себя. Вы целиком уходите в любование присвоенной фигурой и любование собой ее глазами. От любования чужой фигурой она растет, от любования собой чужими глазами растет корона.

Если вы когда-нибудь переживали влюбленность, быстро развивающуюся и острую, то вы знаете, о чем речь.

Образ человека становится ярким, все более красивым, все более сильным и вызывает все больше желания. Желание – это мотивация, рост мотивации ощущается как поток энергии, вам кажется, что энергию эту получаете вы, но нет, направление энергии совсем другое, не к вашей фигуре, а от вас к чужой. Но если при этом вам кажется, что и вы растете, становитесь все краше и сильней, значит растет ваша корона. Без короны злокачественный рост чужой фигуры (без роста своей) как правило не происходит, потому что сработает инстинкт самозащиты, страшно, когда перед носом вырастает кто-то. Но когда кажется, что сам ты растешь намного быстрей, все отлично.

Обаятельные люди обладают свойством заполнять чужие поля. Всякий, кто видит их, хватает семена и выращивает их у себя. Как самые красивые цветы привлекают бабочек и те разносят пыльцу.

Если ничего кроме как вызывать влечение они не умеют, это хищники. Если у них есть собственное дело и их приоритеты выстраиваются вокруг своего стержня (семья-работа), это рыбаки, и их обаяние – на пользу другим. Все влюбляются в них и имеют возможность подражать, брать пример. Обаяние – это эволюционная сила, чтобы лучшие качества распространялась в популяции. Обаянием обладает все выдающееся: и талант, и ум, и красота, и сила. Мы говорим об обаянии в смысле ресурсов имидж-любовь, но понятие обаяния шире. Вы впечатляетесь чем-то и уносите себе, вы можете вспоминать это, доставать с полки памяти и брать с него пример.

Но если у вас большая корона или будет расти, вы присвоите образ, вырастите фигуру в своем поле и сделаете своим кумиром. Так обаятельный образ превратится в зловещий сорняк, сам по себе будучи обычным человеком или даже замечательным.

Хищники используют свое обаяние для материальной наживы. Рыбаки не используют, хотя могут получать косвенную выгоду, а могут и не получать. В этом их отличие.

Но сорняком в поле часто становится не обаятельный образ, а любой случайно попавший. Всякая чужая фигура становится сильней своей, и даже множество фигур, разных, как бурьян.

Прополкой приходится заниматься, особенно в случае аддикций, но и просто чтобы очистить свое поле от лишних фигур. Это нужно делать, хорошо осознавая, что фигуры – это не люди, это то, что вырастили вы у себя, что имеет очень слабую связь с конкретным человеком или вообще не имеет. Чем больше ненависти или обиды вы направляете на человека, тем меньше шансов у вас избавиться от сорняка. Вы можете выжечь кислотой все свое поле, но загнутся только полезные фигуры, в том числе и ваша, а сорняк выживет и опять поднимет голову.

Давайте посмотрим, из чего состоит любая фигура, в том числе и сорняк.

Вот типичная картинка из детских учебников.

Корень – то, чем фигура укрепляется в недрах вашего поля. Чем больше времени фигура в вашем поле, чем больше воспоминаний и общих дел вас связывает с ней, тем мощней ее корневая система. Фигуры с новым корнем вырвать куда легче. Некоторые сорняки имеют особую корневую систему, их бесполезно обрывать, они вырастают как головы гидры. Их нужно выкапывать и выбрасывать вместе с куском земли. Потом разберем, что это такое. Или можете попробовать сами предположить.

Стебель – это собственно сила и размер фигуры. Чем более разветвленный, сочный и мощный стебель, чем выше он поднимается над остальными фигурами, включая свою и чем шире разросся, тем сильней фигура и больше. Некоторые фигуры – это не цветок, а разросшийся кустарник или даже лес.

Листья – это запросы и вопросы, которые у вас возникают по отношению к фигуре. Обратите внимание, не у нее к вам, у нее к вам нет никаких вопросов, вопросы могут быть у человека, а у фигуры чужой нет. Это ваши чаяния, вопросы, претензии, обиды, то есть всевозможные запросы. Вот куда уходит ваша энергия, вы питаете чужие листья, кормите и укрепляете корневую систему, стебель-ствол чужой фигуры. И если вы ничего полезного для своих ресурсов не получаете, если человек не знает о вашем существовании и не дает вам ничего, а вы состоите с ним в диалоге и у вас целый ворох вопросов к нему, огромная копна, вы сливаете энергию в дыру.

Почки – это ваши надежды и планы, связанные с фигурой.

Цветы – это удовольствие, которое вы получаете от фигуры, наслаждение от ее нахождения в вашем поле.

Любовь расцветает в душе как цветок. Это благоприятно, если человек ваш близкий или ваша любовь взаимна. А цветущие сорняки могут быть опасны, поскольку создают иллюзию красоты и гармонии, пленяют взор и усыпляют ароматом ум.

Некоторые цветки сорняков имеют колючки на цветах, как репейник. Это значит, что вы не можете отлепить свои мысли и не можете избавиться от “крючков”, которые сами же и вырастили.

Некоторые имеют колючий ствол и листья, как крапива. Это значит, что вы боитесь полоть такой сорняк, это доставляет вам боль и нужны меры защиты. Как думаете, какие?

Некоторые сорняки ядовиты. Многие вызывают аллергию.

А некоторые вполне съедобны и их хочется культивировать вместо своего слабенького колоса. Но делать это не стоит.

Определенное количество сорняков не только безвредно, но и необходимо.

Они формируют биоценоз, равновесие в природе, от них зависит питание и климат в целом, а в частности они создают здоровую конкуренцию и помогают стать сильней. Нельзя заниматься тупой селекцией в своем поле, поле – это не огород, который можно закрыть пленкой, навезти откуда-то грунт и удобрение, провести воду. Поле должно существовать в естественных условиях, ему нужно просто помогать.

Для поля важно одно, чтобы ваша фигура была в центре и чтобы все большие фигуры состояли с вашей фигурой в полезном обмене и не мешали вашей фигуре расти, а помогали.

Понятна тема примерно?

Ссылаясь на последние письма проследите, каким образом в поле появляются и разрастаются сорняки.

И какие ошибки люди совершают при борьбе с сорняками в поле.