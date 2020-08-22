Минздрав включил в список “красной” зоны две популярных среди украинских туристов страны

22.08.2020, 20:25, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины 22 августа обновило список стран “красной” зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В “красную” зону вошло 65 государств.

Как отметило Госагентство Украины по вопросам туризма в Facebook, в “красную” зону включены, в частности, популярные среди украинских туристов Албания и Черногория.

Болгария, Египет, Турция и Хорватия – в “зеленой” зоне.

📢Оновлено список країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 22 серпня.Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на… Posted by Державне агентство розвитку туризму України on Laupäev, 22. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Решение о разделении стран на “красную” и “зеленую” зоны Минздрав Украины принял 15 июня.

Граждане, прибывающие из этих стран в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение “Дій вдома”. Впоследствии Минздрав разрешил сократить срок изоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

15 июля Украина снизила требования к государствам, которые относятся к “зеленой” зоне по распространению коронавирусной инфекции.