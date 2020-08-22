 

Настасья Самбурская в образе блондинки составила достойную конкуренцию Наталье Рудовой

22.08.2020, 20:17, Разное

Популярная ведущая и певица Настасья Самбурская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару видеороликов, в которых предстала в необычном для себя образе, окрасив волосы в светлый цвет. По словам актрисы Натальи Рудовой, у неё в лице исполнительницы появилась конкурентка в части красоты.
Наталья Самбурская является весьма эпатажной знаменитостью, не лишающей себя удовольствия при случае удивить своих поклонников сменой имиджа. Не новым для неё является и процесс экспериментов с волосами, однако ранее традиционно телезвезда предпочитала видоизменять тонкости прически, демонстрируя приверженность к темным цветам. Недавно же ведущая решила провести дружеский вечер с актрисой Натальей Рудовой, известной в качестве одной из самых красивых блондинок страны. При этом Самбурская решила изумить подругу, явившись на сейшн в образе “платиновой” светловолосой красотки. На размещенном в Stories видеоролике Рудова не смогла сдержать эмоций, радостно признав, что отныне имеет достойную конкуренцию в лице своей подруги.

Примечательно, что телеведущая решила выложить на странице еще одно мини-видео, снятое в новом образе, по видимому, незадолго до вечернего веселья. На нем Настасья Самбурская немного “поиграла” с лицевой мимикой, затем изобразила искреннее удивление и, напоследок, адресовав фолловерам романтичный воздушный поцелуй.



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