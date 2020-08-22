“Какой красивый вечер”: Виктория Боня похвасталась оригинальным нарядом на вилле Ротшильдов

22.08.2020, 20:17, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram коллаж из фото, снятых во время её визита на виллу Ротшильдов. Оригинальный наряд знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.

На фотоснимках красавица позирует в лёгком платье чёрного цвета, украшенном орнаментом из белых цветов. Примечательно, что длина наряда является средней, при этом телезвезда предпочла сфотографироваться сидя на зелёном газоне близ виллы. Таким образом, Боне удалось продемонстрировать свои длинные стройные ноги. “Сказочная вилла Ротшильдов, сегодня здесь вечер итальянской музыки”, – пояснила ведущая фолловерам цель своего визита к селебрити. Примечательно, что вскоре она добавила в раздел Stories своего микроблога несколько видеороликов с упомянутого мероприятия.

Все поклонники постарались подобрать наиболее лестные эпитеты, чтобы отметить эффектный наряд и красоту своей любимицы. Менее, чем за день, публикация набрала более 90 тысяч “лайков”.