 

Личное: Модель VS Девка из Инсты

22.08.2020, 20:15, Разное

Старый, хиппующий башмак Рома Жуков (блеял глупые песенки в микрофон лет 30 назад) женился на 28-летней модели.


Фото: Соцсети

 Ну, как модели: так девушку называют в заголовках СМИ. Я к слову «модель» прицепилась.

На каком основании у нас каждую косматую девку с раздуытми губами и активным Инстаграмом именуют моделью?

Анкета в эскорт-агенстве — это не портфолио модели, а презентация проститутки. Страничка в Инстаграме — это не портфолио модели, а набор фотографий очередной девки, даже если та раскорячена в сексуально призывных позах и выходит замуж за селеба прошлого века или засветила пилотку в публичном доме 2.

Пора бы СМИ это уже всосать и начать называть вещи своими именами.  Модели — это Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл или из новых — Кайя Гребер, например. Девки из Инстаграма — это девки из Инстаграма, не более того.


Модель vs Девка из Инстаграма. Фото: Соцсети

Да, эти девки указывают в шапке профиля «Model». Да, они нанимают профессиональных фотографов и навязчиво демонстрируют в Инстаграме свой лордоз и силикон. Да, они, наверное, очень хотят быть моделями, но при чём тут профессиональный модельный бизнес?

  Я, может, тоже хочу быть врачом, но одного ведь желания для этого недостаточно, не правда ли? Я даже могу спятить и написать у себя в Инстаграме «Врач», но это же не сделает меня врачом.

 Точно так же фотографии в Инстаграме не сделают девок с улицы моделями

Ну, а Роме Жукову и его жене, которую СМИ глупо именуют моделью, я, конечно, желаю счастья: пожилой и недобогатый нашёл свою недокрасивую второй свежести.

Совет да любовь!

Хорошо пожелала? А то ведь опять развопитесь, что я злая! Или всё-таки добрая?

Источник: Лена Миро



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