Личное: Модель VS Девка из Инсты
22.08.2020, 20:15, Разное
Старый, хиппующий башмак Рома Жуков (блеял глупые песенки в микрофон лет 30 назад) женился на 28-летней модели.
Фото: Соцсети
Ну, как модели: так девушку называют в заголовках СМИ. Я к слову «модель» прицепилась.
На каком основании у нас каждую косматую девку с раздуытми губами и активным Инстаграмом именуют моделью?
Анкета в эскорт-агенстве — это не портфолио модели, а презентация проститутки. Страничка в Инстаграме — это не портфолио модели, а набор фотографий очередной девки, даже если та раскорячена в сексуально призывных позах и выходит замуж за селеба прошлого века или засветила пилотку в публичном доме 2.
Пора бы СМИ это уже всосать и начать называть вещи своими именами. Модели — это Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл или из новых — Кайя Гребер, например. Девки из Инстаграма — это девки из Инстаграма, не более того.
Модель vs Девка из Инстаграма. Фото: Соцсети
Да, эти девки указывают в шапке профиля «Model». Да, они нанимают профессиональных фотографов и навязчиво демонстрируют в Инстаграме свой лордоз и силикон. Да, они, наверное, очень хотят быть моделями, но при чём тут профессиональный модельный бизнес?
Я, может, тоже хочу быть врачом, но одного ведь желания для этого недостаточно, не правда ли? Я даже могу спятить и написать у себя в Инстаграме «Врач», но это же не сделает меня врачом.
Точно так же фотографии в Инстаграме не сделают девок с улицы моделями
Ну, а Роме Жукову и его жене, которую СМИ глупо именуют моделью, я, конечно, желаю счастья: пожилой и недобогатый нашёл свою недокрасивую второй свежести.
Совет да любовь!
Хорошо пожелала? А то ведь опять развопитесь, что я злая! Или всё-таки добрая?
Источник: Лена Миро
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