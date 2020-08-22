Мнение: Маленькие мемуарные зарисовки

22.08.2020, 20:10, Разное

Продолжаем собирать воспоминания о чтении анекдотов Псевдо-Хармса.

Кто уже прочел нашу свежую книжку "Лев Толстой очень любил детей…" Анекдоты о писателях, приписываемые Хармсу", увидели, что там есть целая глава, рассказывающая, как люди самых разных поколений прочли эти анекдоты, влюбились в них или отбросили с отвращением. Там описаны разные способы: самиздат на любых носителях, реальные книги, наконец, настоящие книги и комиксы, а также устные пересказы.

Читатели спрашивают, надо ли слать мне свои истории.

Надо!

Вот, например,

одна из них, присланная вчера:

sotnikov1000:

"Здравствуйте. Получил вчера книгу "Лев Толстой очень любил детей…" честно, открытие. Я подозревал, что не Хармса рук это дело. Но вот моя история знакомства с анекдотами. Я организовывал экспедиции на машинах по Оренбургской области. Ездили в них только друзья. Один мой друг из Екатеринбурга взял за каким-то "Горло бредит бритвою". На первой стоянке дал мне. Я сел на канистру и стал читать вслух произведения Хармса. Вокруг собрался народ. Все сидели, слушали и пытались понять этот новый походный жанр. Когда я дошёл до Льва Толстого и его любви к детям, мои друзья валились со смеху на землю. Потом каждую стоянку у костра я доставал сборник и вслух читал анекдоты. Гитару в той экспедиции взяли в руки один раз. Каждый поход у мня в рюкзаке Хармс, теперь будет и эта книга. Представляю круглые глаза друзей когда они узнают правду".

А вот как описывают свой опыт

сотрудники издания "НГ Ex-libris" Евгений Лесин и Андрей Щербак-Жуков

в своей рецензии на наше издание:

"…Кто-то перепечатывал эти тексты на пишмашке, кто-то ксерил (простите за неказистое слово), кто-то множил на ротаторе. А один из авторов этой статьи издавал в одной из первых независимых газет «Плюс-минус бесконечность», которая печаталась в 1989 году в Таллине на мощностях популярного тогда «Совершенно секретно»….Отдельный интерес – воспоминания на тему, как мы в свое время читали эти строки. Мы и сами могли бы написать такие мемуары, да воздержимся…" — а вот это зря, мемуары нам нужны.

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А для исследователя самиздата Геннадия Кузовкина, который написал одну из статей в данной книге, особенно ценными являются свидетельства людей, которые читали их до 1987 года, именно в самиздате, разных вариантах распечаток и проч.

Если вы относитесь к числу таких людей, то мы просим вас скачать вот эту анекету (гуглдок) и после заполнения отослать на указанный там емейл. Если же у вас сохранилась древняя распечатка с анекдотами, то это шикарно, мы попросим вас ее отсканировать или отфотографировать для нас.

Спасибо!