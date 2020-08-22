 

К поврежденной взрывом многоэтажке в Ярославле доставили комплекс «Струна»

22.08.2020, 20:08, Новости дня

Комплекс «Струна» доставлен к поврежденному от взрыва газа жилому дому в Ярославле, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

«Комплекс «Струна» [доставлен] на месте [ЧП]», – приводит слова Зверева ТАСС.

Комплекс «Струна» от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций направлен на место взрыва для обследования поврежденного дома.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

10.08 / Выборы в Беларуси: первые официальные результаты и уголовные дела

22.07 / Требовал взятку за трудоустройство. Во Львове задержали преподавателя военного вуза

05.08 / Министр здравоохранения США Алекс Азар посетит Тайвань

11.08 / Опрос: 84% американцев считают СМИ «критически важными» для демократии

30.06 / В праймериз “Слуги народа” на кандидата мэра Киева участвуют четыре нардепа – Качура

14.08 / Россияне спешат воспользоваться рейсами на турецкие курорты

21.07 / Глава Пентагона намерен посетить Китай в этом году

26.06 / В Ираке задержали 13 боевиков, атаковавших американские объекты

11.08 / Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска