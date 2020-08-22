К поврежденной взрывом многоэтажке в Ярославле доставили комплекс «Струна»

22.08.2020, 20:08, Новости дня

Комплекс «Струна» доставлен к поврежденному от взрыва газа жилому дому в Ярославле, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

«Комплекс «Струна» [доставлен] на месте [ЧП]», – приводит слова Зверева ТАСС.

Комплекс «Струна» от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций направлен на место взрыва для обследования поврежденного дома.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.