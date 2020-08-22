Прокуратура в Чите начала проверку после обнаружения тел двух девочек в котловане с водой

22.08.2020, 20:08, Новости дня

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних девочек в затопленном котловане, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены сегодня из затопленного котлована в п. Антипиха краевого центра. По предварительно полученной информации, указанный котлован оставлен строительной компанией после добычи строительного материала», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки будет установлена законность осуществления хозяйствующим субъектом деятельности, в результате которой образовался котлован, соблюдение требований безопасности работ и рекультивации земель. Также прокуратура проверит соблюдение необходимых мер органами, обязанными осуществлять контроль за проведением таких строительных работ, а также выяснит обстоятельства жизни и воспитания погибших несовершеннолетних.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности, в том числе, по инициированию уголовного преследования должностных лиц», – отмечается в сообщении.

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