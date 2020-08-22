Российские космонавты поделились модулем для сна на МКС с американским астронавтом

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22.08.2020, 20:08, Новости дня

Российские космонавты на МКС выделили американскому астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна и предоставили ему умывальник в грузовом корабле, сообщил космонавт Иван Вагнер.

«К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле («Прогресс МС-14»), подготовили для Криса место «ночевки» в (модуле) «Поиске», – сообщил Вагнер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Крис растянул спальный мешок, и получилось удобно.

У экипажа, по словам Вагнера, есть все, что нужно, он может выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли.

Ранее стало известно, что на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что весь экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.

Источник сообщал, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции может быть попадание микрометеорита.



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