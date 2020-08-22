Мнение: На какие деньги жил Ленин, сбор бутылок в магазинах и безопасные страны в Третьей мировой

22.08.2020, 19:58, Разное

1. По мнению конспирологов, за границей революционер Ленин многие годы жил на деньги западных разведок. По мнению коммунистов — на скудные заработки от написания статей и пенсию матери.

В действительности, похоже, семья Ульяновых жила припеваючи и регулярно ездила за рубеж просто потому, что их отец-дворянин оставил хорошее наследство, а мать оказалась грамотным капиталистическим инвестором:

https://monetam.livejournal.com/1377176.html

«В 1897 году от всякого недвижимого имущества М. А. Ульянова постаралась избавиться. Продан дом в Самаре, ликвидирована всякая связь с казанским имением Кокушкино, продан хутор Алакаевка. Деньги, положенные в банк, может быть частью превращенные в государственную ренту, вместе с пенсией М. А. Ульяновой составили особый «фамильный фонд», которым очень умело в течение многих лет распоряжалась всегда расчетливая мать Ленина. Все черпали из этого фонда: старшая сестра Ленина Анна, Ленин, младший брат Дмитрий и младшая сестра Мария. Богатства, как видим, никогда не было, но в течение долгого времени был достаток, позволявший членам семьи Ульяновых многие годы не иметь заработка, производить траты вроде частых поездок за границу, которые были бы просто невозможны, если бы «вся семья жила лишь на пенсию матери».

Вот этот достаток и особые заботы, которыми его окружала семья (об этом речь будет ниже), дали Ленину возможность духовно развиваться при крайне благоприятных условиях, недоступных другим его сверстникам и товарищам. Почти до 30 лет ему не было нужно думать о «добыче хлеба». Он мог беспрепятственно заниматься тем, к чему его влекло, тем, что его интересовало. В 1895 году с целью расширить свой горизонт, познакомиться с Европой, укрепить социалистические познания, он впервые выезжает за границу. Он живет там четыре месяца, посещает Швейцарию, Париж, Берлин. Все расходы путешествия покрывает, разумеется, мать.

Нельзя сказать, что он «экономен». Побывав в мае в Швейцарии, он возвращается в нее в июле, чтобы подлечиться от болезни желудка у очень дорогого врача — специалиста, рекомендованного ему «как знатока своего дела». «Живу я в этом курорте уже несколько дней и чувствую себя недурно, — пишет он матери, — пансион прекрасный и лечение, видимо, дельное, так что надеюсь дня через 4–5 выбраться отсюда. Жизнь здесь обойдется, по всем видимостям, очень дорого; лечение еще дороже, так что я уже вышел из своего бюджета и не надеюсь теперь обойтись своими ресурсами. Если можно, пошли мне еще рублей сто…» (письмо от 18 июля 1895 года).

Через три недели, находясь в Берлине, он опять просит прислать денег, тратит их довольно быстро и 29 августа снова пишет матери: «К великому моему ужасу, вижу, что с финансами опять у меня «затруднения»: «соблазн» на покупку книг и т. п. так велик, что деньги уходят черт их знает куда.»

Отрывок из книги «Малознакомый Ленин». Николай Владиславович Валентинов.

Увы, но неизбежно возникают аналогии с тем наследством, которое СССР получил от Российской Империи, и с отношением революционеров к этому наследству. Интересно, кстати, что Владимир Ильич, будучи уже убеждённым коммунистом, всё же не гнушался эксплуатировать наёмный труд для удовлетворения лично своих нужд:

https://monetam.livejournal.com/1378840.html

Квартира на Мари-Роз, где за границей Ленин жил дольше, чем где-либо, светла, гигиенична и очень удобна. Из передней направо — большая комната с балконом и видом через улицу на тенистый сад напротив (на его месте теперь церковь). Это кабинет Ленина. Отсюда дверь в поместительный альков не с французским lit national, а с двумя железными, русского образца кроватями Ленина и Крупской. Из передней налево — другая, еще большая комната для матери Крупской, Елизаветы Васильевны, и вместе с тем для занятий Крупской. На той же стороне — маленькая и совсем не темная кухня, в которую вел небольшой коридор. Большим плюсом квартиры было то, что она имела центральное отопление. Хотя в квартиру на улице Бонье приходила прислуга и в круг ее обязанностей входило приносить уголь и зажигать печи, французские «саламандры» Ленину и Крупской очень надоели…

Вообще же «Ни Елизавета Васильевна, ни Крупская, — первая потому, что не могла (она очень уставала от хозяйства), вторая, главным образом, потому, что не хотела, — не занимались тем, что называется грязной стороной домашнего хозяйства (топка печей, мытье полов, посуды и т. д.). Для такой работы всегда приглашалась на несколько часов приходящая прислуга. А в Кракове, где на помощь одряхлевшей Елизаветы Васильевны уже нельзя было рассчитывать, в семье Ленина служила уже постоянная работница. Нигде нет указаний, что Ленина это смущало.

2. Во многих европейских странах сбор пустых бутылок является обыденной практикой. Для этого используются специальные бутылкоприёмники в торговых центрах.

По-видимому, – на радость урбанистам, бомжам и экологам, – довольно скоро это будет внедрено и в России:

https://www.rbc.ru/business/17/08/2020/5f36730b9a79476065f45ce6

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила Минпромторгу, Минприроды, Роспотребнадзору и «Российскому экологическому оператору» (ППК «РЭО») разработать и обеспечить проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах, говорится в поручении Абрамченко от 20 июля (копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера).

Эксперимент, который начнется после 15 января 2021 года, будет проводиться в рамках «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора в России, следует из документа.

3. Составители «Глобального индекса миролюбия» продолжают демонстрировать свою приверженность мифу о Светлом Западе, считая западные страны самыми мирными (или, по крайней мере, намного мирнее России) – что бы там ни творилось на улицах в США и что бы ни вытворяли НАТОвские войска на Ближнем Востоке:

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

Британские журналисты решили преподнести своим читателям «индекс миролюбия» как рейтинг стран, куда безопаснее всего отправиться в случае начала мировой войны:

https://lenta.ru/news/2020/08/20/safestworld/

Исландию назвали самой безопасной страной для туристов на случай Третьей мировой войны. Полный список публикует британское издание Express со ссылкой на данные исследования Global Peace Index 2020.

Так, по информации авторов материала, Исландия лидировала в рейтинге наиболее надежных для путешествий государств 12 раз подряд. Кроме того, в стране нет своей армии, а сотрудники правоохранительных органов не носят оружие.

На втором месте оказалась Новая Зеландия, которая также продемонстрировала высокие показатели по таким критериям, как социальная безопасность, политическая стабильность и отсутствие внутренних и внешних конфликтов.

Что же, это лишний раз демонстрирует и образ мышления составителей рейтинга, и уровень британских журналистов.

В случае реальной мировой войны, – с использованием ядерного оружия или массированным применением неядерного, – на первых порах отдалённые уголки планеты, вроде той же Исландии или Новой Зеландии, и вправду могут оказаться сравнительно безопасными. Но продлится это недолго.

При наступлении постапокалипсиса, цивилизация там быстро загнётся – даже если ни одна бомба не упадёт ни на голову потомков викингов, ни на страну хоббитов.

На первом этапе проблемы начнутся из-за коллапса мировой торговли и прекращения поставок технологичных товаров с материков.

На втором этапе, когда мореплавание начнёт восстанавливаться, первыми в оставшиеся нетронутыми страны приплывут голодные армады американских лутеров и сомалийских пиратов, которые камня на камне не оставят от государств, не имеющих своей армии.