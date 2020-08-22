“Это красиво, изящно”: Лада Дэнс на карантине освоила танцы на пилоне

22.08.2020, 19:53, Разное

Популярная певица Лада Дэнс разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, демонстрирующий её новые навыки в танцах на пилоне. По словам знаменитости, непростое искусство она смогла освоить на карантине.

На опубликованных фотоснимках 53-летняя красавица позирует “в обнимку” с пилоном. В кадрах Лада Дэнс облачена в открытое одеяние, характерное для данного вида танцев, а фоном снимков послужил освещенный прожекторами танцпол в чёрно-красных тонах. Фотоколлаж исполнительница сопроводила откровениями о том, что во время карантинного периода не теряла времени даром, а смогла освоить искусство танцев на пилоне. “Я освоила пилон. Это красиво, изящно, но очень сложно. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь”, – отметила она. Впрочем, далее она добавила, что столь нелегкий труд она потратила вовсе не для получения “второй профессии”, а ради съемок нового клипа, который должен выйти уже в ближайшей перспективе. Демонстрация именно такого танцевального мини-шоу станет основой ожидаемой видеоработы.

Фолловеры знаменитости с энтузиазмом восприняли публикацию телезвезды. Впрочем, их отзывы несколько разделились: одни подписчики заявили, что с нетерпением ждут выхода нового клипа, другие же поклонники отметили, что их любимица по прежнему обладает шикарной стройной фигурой, а на пилоне смотрится весьма гармонично.