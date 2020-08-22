“Вообще не Леин вариант”: Оксана Самойлова решила не отправлять дочь в школу

22.08.2020, 19:53, Разное

Популярная модель Оксана Самойлова, являющаяся супругой рэпера Джигана, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам об отказе от намерения отправить дочь Лею в школу. По словам знаменитости, планам помешала пандемия.

Стоит отметить, что Лее лишь недавно исполнилось 6 лет, и с наступлением нового учебного года семейная пара планировала отправить её в “нулевой” класс. Однако, как выяснилось, из-за связанного с пандемией карантина в текущем году “нулевку” отменили, и это нарушило планы Оксаны Самойловой. Гипотетически красавица имела право зачислить дочь сразу в первый класс, однако она не захотела сводить малышку с девочками, которые старше её на один год. От мысли же оставить Лею в детском саду она также отказалась, так как данное дошкольное заведение – “сплошное развлечение и минимум усвоенной информации”. Таким образом, Самойлова пояснила подписчикам, что наймет для дочери репетиторов, которые и будут работать над обучением будущей первоклассницы. “Так что будем готовиться, ходить на гимнастику и боевое самбо”, – подытожила хозяйка микроблога.

Фолловеры модели по разному отреагировали на публикацию. В частности, некоторая часть подписчиков решила поделиться своими мыслями по поводу озвученных перспектив в воспитании Леи. Другие же поклонники отметили, что повзрослевшая дочь Самойловой стала еще красивей и серьезнее, а школьная форма ей очень к лицу. К слову, за несколько часов пост знаменитости набрал более полумиллиона “лайков”.