Слова Лукашенко о планах соседей по оккупации белорусских земель в Польше вызвали грусть

22.08.2020, 19:48, Новости дня

Польская сторона не намерена претендовать на белорусские территории, подобные заявления со стороны белорусского руководства вызывают грусть, сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств», – приводит слова Щерского РИА «Новости».

Чиновник отметил, что Польша занимается защитой этих принципов в ООН и проводит их во внешней политике, «защищая страны региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы».

«Грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства», – сказал Щерский. По его словам, Польша не имела таких планов.

В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Он заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию, а координаторы протестов стране сидят в соседних странах. По его словам, некоторые стороны желают «оттяпать хотя бы клочок» западной части Белоруссии.

Также в ходе выступления президент сообщил, что с понедельника в стране будут зарыты все предприятия, на которых проходят забастовки.

Лукашенко объяснил, что долгое время после президентских выборов не появлялся на публике, поскольку переживал за своих сторонников, которых могли начать избивать сторонники оппозиции.