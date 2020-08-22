 

Тегеран предложил повторить учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе

22.08.2020, 19:48, Новости дня

Иран предлагает еще раз провести маневры военно-морских сил с Россией и Китаем в Оманском заливе, сообщил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе визита в Москву.

Москва и Тегеран наращивают прогресс в военном сотрудничестве, но пандемия коронавируса снизила интенсивность этого процесса, сообщил Хатами, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы, все три страны заинтересованы в повторении подобных маневров», – сказал Хатами агентству.

В ходе визита Хатами проведет встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу и посетит военно-технический форум «Армия-2020».

Ранее посол Ирана Казем Джамали заявил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.

Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая проходили с 27 декабря 2019 года в северной части Индийского океана и Оманском заливе. За ними наблюдали Соединенные Штаты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Матвиенко высказалась за расширение практики голосования в течение нескольких дней

30.06 / Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

30.06 / Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией

18.08 / Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

08.07 / Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса

23.07 / Угонщик в Полтаве угрожает гранатой правоохранителям

03.07 / В еврозоне введут в обращение новые деньги

21.07 / Убийцу жены, сына и пасынка приговорили пожизненно в Татарстане

10.08 / В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска