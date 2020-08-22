 

Лукашенко приказал военным реагировать на нарушение границ без предупреждения

22.08.2020, 19:48, Новости дня

Белорусские военные отреагируют на нарушение рубежей страны без предупреждения, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», – сказал Лукашенко, комментируя сообщение минобороны страны об участившихся полетах у границ республики, передает РИА «Новости».

«В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдет, будем действовать в соответствии с законодательством», – сказал глава минобороны Виктор Хренин.

В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Он заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию, а координаторы протестов стране сидят в соседних странах. По его словам, некоторые стороны желают «оттяпать хотя бы клочок» западной части Белоруссии.

В Польше заявили, что им не нужны белорусские территории, а слова Лукашенко у них вызвали грусть.

Также Лукашенко заявил, что принял самое серьезное решение за 25 лет – о приведении всех основных частей вооруженных сил Белоруссии в полную боевую готовность.

До этого белорусский президент предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.



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