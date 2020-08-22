Александр Невский о триллере “Красные пророчества”, съемках в Беверли-Хиллз и новом проекте Стивена Спилберга

22.08.2020, 19:40, Разное

Здравствуйте, друзья! Это лето проходит у меня очень насыщенно. В августе закончились съёмки триллера “Красные пророчества”, в котором я не только играю, но и выступаю одним из продюсеров. Работать в условиях пандемии было непросто, но мы соблюдали все меры безопасности и маску я снимал только “в кадре” или для того, чтобы позировать фотографу. В картине участвуют и такие легендарные актеры, как номинант на премию “Оскар” Эрик Робертс, звезда многих фильмов Квентина Тарантино Майкл Мэдсен и мой друг – герой блокбастеров “Звёздный десант” и “Сонная лощина” Каспер Ван Дин.

Александр с оператором Крисом Госчем

Моего персонажа в “Красных пророчествах” зовут Питер Морган. По задумке сценаристов, Питер является самым загадочным из героев фильма и играть его было очень интересно. Тем более, что внешне он похож на утонченную и стильную версию оригинального Терминатора – из-за строгого чёрного костюма и чёрных солнцезащитных очков. Часть съёмок проходила на улицах Беверли-Хиллз, и мне было забавно наблюдать реакцию обычных прохожих. Добавлю, что истинные намерения Питера Моргана станут понятны только в самом конце фильма “Красные пророчества”, премьера которого пройдёт в начале следующего года.

Я никогда не играл в Голливуде стереотипных “русских злодеев”, и мне приятно встречать американских коллег, которые тепло относятся к России. К примеру, великий актёр Майкл Дуглас постоянно подчёркивает свои русские корни. Кстати, Майкл также является успешным продюсером. Мы несколько раз встречались с Дугласом, и я всегда получаю огромное удовольствие от нашего общения. Как вы знаете, я вхожу в жюри премии “Золотой Глобус”, и на официальном сайте goldenglobes.com можно найти мои беседы со многими прекрасными актёрами и актрисами (в том числе – и с Майклом Дугласом).

С Майклом Дугласом

Тренажёрные залы в Калифорнии продолжают оставаться закрытыми, но это не мешает моим ежедневным тренировкам. Я занимаюсь дома с отягощениями, а на свежем воздухе предпочитаю прогулки и упражнения с весом собственного тела. Одно из лучших таких упражнений – подтягивания “обратным хватом”, которое помогает укрепить и бицепсы, и спину (смотрите видео). Его следует выполнять в 3-4 подходах по 8-10 повторений. Рекомендую это упражнение всем мужчинам, мечтающим о мускулистых руках и хорошей осанке.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)7 Июл 2020 в 10:10 PDT

Американская киноиндустрия плавно приходит в себя после этих долгих месяцев вынужденного простоя. Потери крупных киностудий в этом году оцениваются в миллиарды долларов, но ведущие режиссёры и продюсеры уже анонсируют новые проекты. К примеру, Стивен Спилберг продюсирует сейчас необычный телесериал для нового стриминг-сервиса Quibi, который называется “С наступлением темноты”. Каждая серия проекта не превышает 6 минут!

Со Стивеном Спилбергом

Надеюсь, и вы всегда сохраняете оптимизм и позитивный настрой. Всего наилучшего и до скорой встречи на HELLO.RU!