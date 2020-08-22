Эксперт назвал причины перебоев со связью во время телефонного разговора

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22.08.2020, 19:17, Разное

У ситуации с перебоями со связью во время телефонного разговора может быть несколько причин. Эксперт в сфере телекоммуникаций, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков назвал факторы, вызывающие подобные неполадки.
Так, причиной ухудшения сигнала во время звонка может быть, в первую очередь, большое расстояние между абонентами или от базовой станции мобильного оператора. Из-за этого разговор часто прерывается и абоненту приходится не только перезванивать, но и в ряде случаев перезагружать телефон.

Работоспособность и качество соединения позволяет определить такой показатель, как коэффициент качества голосовой связи. Так, тестирование, проведенное в конце прошлого года, показало в столице четыре бала из пяти. При этом и работа самих базовых станций может стать помехой, так как их функционирование может осуществляться в противовес друг другу. Это приводит к помехам в сетях обоих операторов даже при наличии высококачественного сигнала.

«Инфореактор» отмечает, что в ряде регионов РФ мессенджеры до сих пор не достаточно доступны. Поэтому главным способом коммуникаций в РФ все так же остается голосовая телефонная связь. Кроме того, пишет «Ньюинформ», во время разговора иногда наблюдаются такие виды неполадок, как эхо. Причиной указанного эффекта эксперт называет перебои на базовых станциях и создание взаимных помех.



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