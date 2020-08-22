Диетологи рассказали, кому нельзя употреблять дыню

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22.08.2020, 19:17, Разное

Диетологи рассказали, людям с какими заболеваниями нельзя употреблять дыню. При противопоказаниях продукт может стать причиной сыпи, появления отеков, слезотечения, удушливого кашля.
Дыня обладает множеством полезных свойств и является кладезем витамина С, кальция, калия, магния, хрома, бета-каротина, кобальта, фолиевой кислоты, витамина А, натрия, витамина В2, клетчатки. Благодаря потреблению бахчевой можно улучшить работу пищеварительной системы, нормализовать водно-солевой баланс в организме, укрепить сердечную мышцу и сосуды, предотвратить развитие анемии и атеросклероза, повысить иммунитет. Однако, несмотря на пользу и богатый витаминный и минеральный состав, дыню рекомендуется есть далеко не всем.

Люди, страдающие от сахарного диабета должны избегать потребления плода, поскольку она способна стать причиной резкого роста уровня глюкозы в крови. У пациентов может ухудшиться самочувствие, увеличиться вес. Те, кто имеют проблемы ЖКТ, включая панкреатит, язву желудка и 12-перстной кишки, лучше избегать употребления дыни, так как могут возникнуть серьезные осложнения. В группе риска находятся люди, склонные к аллергии и имеющие индивидуальную непереносимость продукта, а также кормящие грудью женщины.



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