“В нем удобно и мягко”: Валентину Легкоступову похоронили в гробу за миллион рублей

22.08.2020, 19:17, Разное

Стало известно, в каком гробу была похоронена российская певица Валентина Легкоступва. На него обратили внимание все, кто присутствовал на траурной церемонии.

По словам ритуального агента Вячеслава Реброва, родственники Легкоступовой выбрали гроб итальянского производства белого цвета. Он относится к категории элитных, потому что сделать из очень прочных пород дерева. Начальная стоимость такого гроба составляет 400 тысяч рублей. К этой сумме нужно добавить цену за постель, покрывало, мягкие подушки.

Как считает Ребров, когда большое внимание приковано к покойнику, гроб имеет важное значение. Родственники Легкоступовой просто не могли купить иной предмет для погребения.

Напомним, что 20 августа тело Валентины Легкоступовой кремировали. Пока не сообщается, как родственники поступят с прахом знаменитости.