 

Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага

22.08.2020, 19:08, Новости дня

Матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвящены Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Перед стартом всех игр прозвучит государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора, информирует футбольный клуб «Динамо» (Москва) в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official) 22 Авг 2020 в 6:47 PDT

О празднике в социальных сетях высказались и российские артисты и певцы. Так, певица Катя Лель в своем Instagram поздравила своих поклонников с Днем флага России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) 22 Авг 2020 в 6:25 PDT

 

«С днем российского флага! Дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России!», – написала артистка.

Также в Instagram своих подписчиков с Днем флага поздравил певец Николай Басков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 22 Авг 2020 в 3:10 PDT

 

К подписчикам по поводу праздника обратился актер и шоумен Андрей Рожков. «Сегодня День государственного флага Российской Федерации! С праздником, друзья», – написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official) 22 Авг 2020 в 3:25 PDT

 

Telegram-канал «Москва сейчас» также опубликовал видеозапись о праздновании Дня российского флага в столице.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага РФ устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

06.07 / Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого самолета, умер Эннио Морриконе. Главное за день

03.07 / Опубликовано видео, снятое за несколько часов до смерти Насти Тропицель

18.08 / Трамп подписал прокламацию по случаю 100-летия принятия поправки об избирательном праве для женщин

08.07 / Трамп пригрозил лишить американские школы финансирования

02.07 / Чемпионат Греции. Массимо Каррера тащит АЕК в Лигу чемпионов

11.08 / Путин призвал Беларусь к более тесному сотрудничеству с Россией

11.08 / Наркомана осудили за убийство ветерана ВОВ под Калугой

07.07 / В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

24.06 / Онищенко назвал трибуну Парада на Красной площади самым безопасным местом на планете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска