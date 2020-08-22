Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага

22.08.2020, 19:08, Новости дня

Матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвящены Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Перед стартом всех игр прозвучит государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора, информирует футбольный клуб «Динамо» (Москва) в своем Instagram.

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Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official) 22 Авг 2020 в 6:47 PDT

О празднике в социальных сетях высказались и российские артисты и певцы. Так, певица Катя Лель в своем Instagram поздравила своих поклонников с Днем флага России.

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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) 22 Авг 2020 в 6:25 PDT

«С днем российского флага! Дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России!», – написала артистка.

Также в Instagram своих подписчиков с Днем флага поздравил певец Николай Басков.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 22 Авг 2020 в 3:10 PDT

К подписчикам по поводу праздника обратился актер и шоумен Андрей Рожков. «Сегодня День государственного флага Российской Федерации! С праздником, друзья», – написал он в Instagram.

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Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official) 22 Авг 2020 в 3:25 PDT

Telegram-канал «Москва сейчас» также опубликовал видеозапись о праздновании Дня российского флага в столице.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага РФ устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова.