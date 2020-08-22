В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

22.08.2020, 19:08, Новости дня

В Италии за последние сутки зафиксировали более 1 тыс. случаев коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны.

В стране выявили 1 тыс. 71 инфицированных коронавирусом за сутки, передает ТАСС. Больше всего случаев зарегистрировано в области Лацио – 215, в Ломбардии –185, в Венето – 160.

В пятницу в Италии зафиксировали рекорд по числу инфицированных за последние три месяца – 947 случаев.

Напомним, к 22 августа в мире от коронавируса погибло 800 тыс. человек.