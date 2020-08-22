 

ВОЗ порекомендовало детям носить маски детям с 12 лет

22.08.2020, 19:00, Новости дня

Дети с 12 лет должны одевать защитные маски в общественных местах также, как и взрослые. Об этом сказано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных вечером в пятницу, 21 августа.

Детям от шести до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Однако, в ВОЗ рекомендуют одевать детям маски в местах скопления людей при невозможности сохранить дистанцию. Речь идет и о школах, хотя эксперты признали, маски усложнят процесс обучения.

ВОЗ не требует носить маски детям в возрасте пяти лет и младше.

“Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно”, – сказано в отчете.

Детям с хорошим здоровьем ВОЗ рекомендует одевать тканевую маску.

“Она (защитная маска) обеспечивает контроль источника, то есть предотвращает передачу вируса другим людям, если они заражены и не знают, что заражены. Взрослый, дающий маску, должен убедиться, что тканевая маска правильного размера и достаточно закрывает нос, рот и подбородок ребенка”, – сказано в рекомендациях.

При этом ВОЗ отметила, что пластиковые экраны меньше защищают от коронавируса, чем медицинские защитные маски.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 22 августа, общее количество инфицированных в мире достигло почти 23 млн человек, из них 800 тыс. умерли и более 14,7 млн выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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