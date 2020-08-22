Зеленский уверен, что бюджет Украины выдержит повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

22.08.2020, 19:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что госбюджет Украины позволяет повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Об этом он сказал в интервью каналу “Украина 24”, которое вышло 22 августа.

На вопрос, выдержит ли бюджет это повышение, президент ответил: “Обязательно выдержит”.

“Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. грн – это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс. грн. Опасно это делать в короткие сроки. Это правда очень опасно. И в бюджете нет таких денег. Это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, и правительство, и Нацбанк – это общая позиция: 6 тыс. грн мы собираемся сделать в начале 2021 года, 5 тыс. грн сейчас, с 1 сентября, и в середине 2021 года будет 6,5 тыс. грн”, – сказал глава государства.

Президент внес в Верховную Раду законопроект о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн 6 августа. Депутаты планируют рассмотреть его на внеочередном заседании 25 августа.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.