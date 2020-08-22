 

Вандалы пытались повредить скульптуру девочки с колосками у музея Голодомора в Киеве

22.08.2020, 19:00, Новости дня

В Киеве вандалы пытались разрушить памятник жертвам Голодомора. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба музея Голодомора.

Акт вандализма в отношении скульптуры “Горькая память детства” (“Девочка с колосками”) совершили в ночь на 22 августа. Скульптуру демонтировали для реставрации. В пресс-службе отметили, что на ней нет повреждений.

“Память о Голодоморе – это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой “Горькая память детства”, – недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы “Девочка” поскорей вернулась в экспозицию музея”, – сказала гендиректор музея Олеся Стасюк.

Скульптуру демонтировали. Фото: holodomormuseum.org.ua

На месте преступления работает полиция.

Мемориальный комплекс музея Голодомора, в состав которого входит скульптура “Горькая память детства”, был сдан в эксплуатацию в 2010 году.

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

15.07 / В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

29.06 / Волочкову оштрафовали после поездки в Дивеево

13.07 / При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий – “Укрметаллургпром”

01.07 / Симоньян назвала Россию «мимимишечным государством»

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

05.07 / Сергей Семак: это один из самых счастливых дней в жизни

12.08 / В столице США стрельба стала нормой — но мэра больше беспокоит несоблюдение карантина

17.07 / Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

20.08 / Зарубившему родственников жителю Нижегородской области вынесли приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска