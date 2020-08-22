 

Rolls-Royce презентовал кабриолет Dawn в версии Silver Bullet

22.08.2020, 18:55, Новости дня

Премиальная марка Rolls-Royce показала публики снимки уникального концепта, который получил имя Dawn Silver Bullet.

В свою очередь, разработчики запланировали выпустить в продажу 50 экземпляров данной новинки, которая может похвастаться стильным дизайном, а также высокой проиводительностью. Для более уникального вида автомобиль получил цвет Brewster Silver. В салоне автомобиля преобладают всевозможные алюминиевые вставки, придающие эксклюзивность интерьеру.

Представители бренда пока умалчивают любые детали, связанные с характеристиками и производительностью автомобиля. Более того, инсайдеры высказали версию, что модель имеет спортивный дизайн и будет соответствовать по своим параметрам.



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