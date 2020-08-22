Китай готов создать пилотируемую базу на Луне к 2036 году

22.08.2020, 18:53, Разное

Напряжение между КНР и США в космической гонке постепенно нарастает. Руководство Китая планирует создать на Луне пилотируемую базу к 2036 году, используя роботизированные миссии “Чанъэ”.

Китайские специалисты активно занимаются миссиями “Чанъэ”. Лунная программа была рассчитана на двадцатилетие вперед. За это время исследователи должны подготовить все необходимое для того, чтобы построить на спутнике Земли базу. К разработке власти Поднебесной планируют привлечь российских и европейских ученых. В КНР неоднократно говорили об стремлении использовать лунную базу в мирных целях: для развития науки, сбора и исследования ресурсов космического объекта.

Первая созданная китайцами база должна будет управляться роботами, что обеспечит полную работоспособность, создание инфраструктуры, а также позволит разработать системы поддержки до прибытия людей. По причине отсутствия на Луне атмосферы она подвергается сильному ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям. После изучения образцов почвы спутника китайские эксперты намерены построить подземные структуры для обитания и защиты базы от опасных факторов, имеющихся на поверхности Луны.