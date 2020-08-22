 

Китай готов создать пилотируемую базу на Луне к 2036 году

22.08.2020, 18:53, Разное

Напряжение между КНР и США в космической гонке постепенно нарастает. Руководство Китая планирует создать на Луне пилотируемую базу к 2036 году, используя роботизированные миссии “Чанъэ”.
Китайские специалисты активно занимаются миссиями “Чанъэ”. Лунная программа была рассчитана на двадцатилетие вперед. За это время исследователи должны подготовить все необходимое для того, чтобы построить на спутнике Земли базу. К разработке власти Поднебесной планируют привлечь российских и европейских ученых. В КНР неоднократно говорили об стремлении использовать лунную базу в мирных целях: для развития науки, сбора и исследования ресурсов космического объекта.

Первая созданная китайцами база должна будет управляться роботами, что обеспечит полную работоспособность, создание инфраструктуры, а также позволит разработать системы поддержки до прибытия людей. По причине отсутствия на Луне атмосферы она подвергается сильному ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям. После изучения образцов почвы спутника китайские эксперты намерены построить подземные структуры для обитания и защиты базы от опасных факторов, имеющихся на поверхности Луны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Мнение: Пара важных моментов по Мишустину

30.06 / Личное: Им можно всё!

30.06 / Лечение рака мочевого пузыря в клиниках Израиля

20.07 / Медики назвали напиток, защищающий от рака и диабета

20.07 / Поклонники Глафиры Тархановой заподозрили ее в беременности

10.07 / Американские аналитики рассказали о сильных сторонах российского танка Т-90

13.08 / Скандалы: Договор авторского отъема

07.08 / Политика: Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

31.07 / Мнение: О неприятной и страшной правде про удалённую работу

03.08 / Некоторые задержанные вагнеровцы сказали, что хотели поехать в Стамбул посмотреть собор и отдохнуть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска