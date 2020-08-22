Washington Times: 250-летние верфи не позволяют модернизировать флот США

22.08.2020, 18:53, Разное

В The Washington Times оценили шансы военно-морского флота США. По мнению аналитиков издания, старые верфи, которым уже около 250 лет, не позволят модернизировать американские ВМС.

Дональд Трамп ранее высказывал намерение усовершенствовать флотилию Соединенных Штатов. По мнению президента США, это поможет укрепить армию и улучшить имидж страны на международном уровне. Как известно, одним из пунктов предвыборных обещаний Трампа было вернуть былое величие Штатов. Однако сделать это помешает устаревшее оборудование верфей, уверены аналитики, к которым обратились The Washington Times. По их оценкам, состояние, в котором находятся верфи США, можно охарактеризовать, как плачевное.

При том, что почти треть флота Соединенных Штатов составляют ракетные крейсеры, эти высокотехнологичные подводные лодки обслуживают в портах, которые были построены еще до Первой мировой войны. При этом военно-морской верфи в Норфолке уже исполнилось почти 255 лет, а самая молодая база в Пёрл-Харборе скоро отметит свое 115-летие. Всего же в стране только четыре судоремонтные гавани осуществляют ремонт и прочие работы с кораблями американского флота. Остальные неатомные суда числятся прикрепленными к верфям частных компаний. Из-за недостаточного финансирования верфи военно-морских сил Соединенных Штатов Америки пребывают в кризисном состоянии.

Для их ремонта не хватает ресурсов, вследствие чего весь текущий состав американского флота обслуживать просто нет возможности. Учитывая дальнейшую модернизацию кораблей и подлодок ВМС США, отмечает «Политэксперт», что это не даст ожидаемых результатов из-за отсутствия необходимых баз по обслуживанию таких судов.